Gigant planuje zwolnienia. Jedne z największych w historii firmy

Ruszyła akcja rozliczeń PIT za 2022 rok - można korzystać z usługi Twój e-PIT, gdzie dostępne są rozliczenia przygotowane przez fiskusa. Wielu podatników zastanawia się jednak, co zrobić z ulgą dla klasy średniej? Czy trzeba ją samemu wyliczyć? Co w sytuacji, gdy okaże się, że jest to korzystniejsze rozwiązanie? I kiedy fiskus zwróci różnicę? Ministerstwo Finansów wyjaśniło dla TVN24 Biznes zawiłości związane z ulgą dla klasy średniej i hipotetycznym podatkiem z jej uwzględnieniem.