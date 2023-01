Gastronomiczny gigant planuje zwolnienia. "Nadchodzą trudne dyskusje i decyzje"

"W kółko rozwiązujemy te same problemy, nie zawsze dzielimy się pomysłami" - argumentował Kempczinski.

W wiadomości wysłanej do pracowników na całym świecie napisano, że do kwietnia dokona przeglądu poziomu zatrudnienia w korporacji. "Nadchodzą trudne dyskusje i decyzje" - podkreślono w mailu, który zacytował portal BBC.

Redukcja zatrudnienia w McDonald's

"Pomoże nam to działać szybciej jako organizacji, jednocześnie zmniejszając nasze globalne koszty i uwalniając zasoby do inwestowania w nasz rozwój" - napisał Kempczinski do pracowników w mailu, który został udostępniony inwestorom.