Wyciekły dane prawie 340 milionów klientów. Potężna grzywna dla sieci hoteli

Amerykańska sieć hotelowa Marriott została ukarana grzywną w wysokości 18,4 miliona funtów. To kara za wyciek danych około 339 milionów gości.

Brytyjski regulator ochrony danych osobowych Information Commissioner’s Office (ICO) przekazał, że w efekcie cyberataku przestępcy uzyskali dostęp do takich danych milionów gości hotelowych jak nazwiska, adresy e-mail, numery telefonów, numery paszportów, informacje dotyczące kont w programach lojalnościowych czy szczegóły na temat odbywanych podróży.

Wyciek danych trwał cztery lata

Trwający przez co najmniej cztery lata (od 2014 do 2018 roku) wyciek danych dotyczył 339 milionów klientów z całego świata. ICO prowadziło sprawę przeciwko Marriottowi w imieniu całej Unii Europejskiej – zadanie to zostało powierzone brytyjskiemu regulatorowi, ponieważ europejska siedziba amerykańskiej sieci hotelowej znajduje się na terenie tego kraju.