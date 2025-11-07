"Marionetka Kremla" i nagły zwrot w sprawie rosyjskiego giganta

USA ogłosiły sankcje na Rosnieft i Łukoil. Relacja Marcina Wrony Źródło: TVN24

O wycofaniu oferty przez spółkę Gunvor poinformował rzecznik firmy Seth Pietras w rozmowie z portalem Politico.

Pietras jednocześnie skrytykował stanowisko amerykańskich władz w rozmowie z portalem Politico. - Oświadczenie Departamentu Skarbu jest zasadniczo błędne i fałszywe – przekonywał. - Gunvor zawsze podchodził do kwestii swojej struktury własnościowej i działalności w sposób otwarty i transparentny. Od ponad dekady dystansuje się od handlu z Rosją, wyprzedaje rosyjskie aktywa i publicznie potępia wojnę na Ukrainie - stwierdził Pietras.

Departament Skarbu USA opublikował wcześniej na platformie X komunikat, prezentujący stanowisko amerykańskich władz wobec transakcji zapowiedzianej przed tygodniem. "Prezydent (Donald) Trump jasno dał do zrozumienia, że wojna (Rosji z Ukrainą) musi natychmiast się zakończyć" – napisano w oświadczeniu. "Dopóki (przywódca Rosji Władimir) Putin będzie kontynuował bezsensowne zabójstwa, marionetka Kremla, Gunvor, nigdy nie dostanie pozwolenia na działalność i czerpanie zysków" – dodano.

President Trump has been clear that the war must end immediately. As long as Putin continues the senseless killings, the Kremlin’s puppet, Gunvor, will never get a license to operate and profit. — Treasury Department (@USTreasury) November 6, 2025 Rozwiń

Łukoil sprzedaje zagraniczne aktywa

Rosyjska spółka naftowa Łukoil ogłosiła w ubiegłym tygodniu, że zdecydowała się sprzedać swoje zagraniczne aktywa grupie Gunvor, zajmującej się handlem ropą. Decyzja ta zapadła w związku z ostatnim pakietem amerykańskich sankcji nałożonych na Rosję.

Już wtedy strony uzgodniły kluczowe warunki umowy, a Rosjanie zobowiązali się nie prowadzić negocjacji z innymi potencjalnymi nabywcami.

Jednocześnie przypomniano, że do sfinalizowania transakcji, a konkretnie do zawarcia wiążącej umowy, konieczna jest zgoda Biura Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC), funkcjonującego przy Departamencie Skarbu USA, a także, w razie potrzeby, uzyskanie "innych licencji, zezwoleń i zgód w innych krajach".

Założyciel spółki Gunvor na liście sankcyjnej USA

Gunvor jest jednym z największych na świecie podmiotów handlujących ropą naftową i produktami naftowymi oraz znaczącym graczem na rynku skroplonego gazu ziemnego. Jednym z założycieli konsorcjum był miliarder Giennadij Timczenko, który w marcu 2014 r., w konsekwencji nielegalnej aneksji ukraińskiego Krymu przez Rosję, został wpisany na listę sankcyjną Stanów Zjednoczonych. Powodem tej decyzji były jego bliskie powiązania z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Gunvor nie ma zewnętrznych udziałowców. 84,2 proc. akcji posiada drugi z założycieli firmy – prezes Torbjoern Toernqvist. Pozostałe udziały są przechowywane w funduszu świadczeń pracowniczych.

Łukoil jest obecnie zaangażowany w projekty w Azerbejdżanie, Kazachstanie, Uzbekistanie, Iraku, Egipcie, Kamerunie, Nigerii, Ghanie, Meksyku, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Republice Konga. Firma posiada również rafinerie w Bułgarii, Rumunii i Holandii oraz prawie 2,5 tys. stacji benzynowych w różnych krajach, w tym w państwach Unii Europejskiej, Gruzji i krajach Bałkanów.

