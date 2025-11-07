Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

"Marionetka Kremla" i nagły zwrot w sprawie rosyjskiego giganta

Stacja Łukoil w Moskwie
USA ogłosiły sankcje na Rosnieft i Łukoil. Relacja Marcina Wrony
Źródło: TVN24
Spółka Gunvor ogłosiła wycofanie oferty zakupu międzynarodowych aktywów Łukoilu. Decyzja zapadła po tym, jak Departament Skarbu USA opublikował na platformie X oświadczenie, w którym zapowiedział, że nie zatwierdzi takiej umowy.

O wycofaniu oferty przez spółkę Gunvor poinformował rzecznik firmy Seth Pietras w rozmowie z portalem Politico.

Pietras jednocześnie skrytykował stanowisko amerykańskich władz w rozmowie z portalem Politico. - Oświadczenie Departamentu Skarbu jest zasadniczo błędne i fałszywe – przekonywał. - Gunvor zawsze podchodził do kwestii swojej struktury własnościowej i działalności w sposób otwarty i transparentny. Od ponad dekady dystansuje się od handlu z Rosją, wyprzedaje rosyjskie aktywa i publicznie potępia wojnę na Ukrainie - stwierdził Pietras.

Departament Skarbu USA opublikował wcześniej na platformie X komunikat, prezentujący stanowisko amerykańskich władz wobec transakcji zapowiedzianej przed tygodniem. "Prezydent (Donald) Trump jasno dał do zrozumienia, że wojna (Rosji z Ukrainą) musi natychmiast się zakończyć" – napisano w oświadczeniu. "Dopóki (przywódca Rosji Władimir) Putin będzie kontynuował bezsensowne zabójstwa, marionetka Kremla, Gunvor, nigdy nie dostanie pozwolenia na działalność i czerpanie zysków" – dodano.

Łukoil sprzedaje zagraniczne aktywa

Rosyjska spółka naftowa Łukoil ogłosiła w ubiegłym tygodniu, że zdecydowała się sprzedać swoje zagraniczne aktywa grupie Gunvor, zajmującej się handlem ropą. Decyzja ta zapadła w związku z ostatnim pakietem amerykańskich sankcji nałożonych na Rosję.

Już wtedy strony uzgodniły kluczowe warunki umowy, a Rosjanie zobowiązali się nie prowadzić negocjacji z innymi potencjalnymi nabywcami.

Jednocześnie przypomniano, że do sfinalizowania transakcji, a konkretnie do zawarcia wiążącej umowy, konieczna jest zgoda Biura Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC), funkcjonującego przy Departamencie Skarbu USA, a także, w razie potrzeby, uzyskanie "innych licencji, zezwoleń i zgód w innych krajach".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Siergiej Ławrow
"Nieprzejednane stanowisko" Ławrowa. "Miał popaść w niełaskę Kremla"
TVN24
pap_20090522_0L8
Mniejsze wpływy rosyjskiego budżetu. Firmy naftowe odpowiedzialne za spadki
Lotnisko w mieście Penza. Zdjęcie ilustracyjne
13 rosyjskich lotnisk wstrzymało loty. Przez atak dronów
TVN24

Założyciel spółki Gunvor na liście sankcyjnej USA

Gunvor jest jednym z największych na świecie podmiotów handlujących ropą naftową i produktami naftowymi oraz znaczącym graczem na rynku skroplonego gazu ziemnego. Jednym z założycieli konsorcjum był miliarder Giennadij Timczenko, który w marcu 2014 r., w konsekwencji nielegalnej aneksji ukraińskiego Krymu przez Rosję, został wpisany na listę sankcyjną Stanów Zjednoczonych. Powodem tej decyzji były jego bliskie powiązania z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Gunvor nie ma zewnętrznych udziałowców. 84,2 proc. akcji posiada drugi z założycieli firmy – prezes Torbjoern Toernqvist. Pozostałe udziały są przechowywane w funduszu świadczeń pracowniczych.

Łukoil jest obecnie zaangażowany w projekty w Azerbejdżanie, Kazachstanie, Uzbekistanie, Iraku, Egipcie, Kamerunie, Nigerii, Ghanie, Meksyku, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Republice Konga. Firma posiada również rafinerie w Bułgarii, Rumunii i Holandii oraz prawie 2,5 tys. stacji benzynowych w różnych krajach, w tym w państwach Unii Europejskiej, Gruzji i krajach Bałkanów.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: jjs/dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/MAXIM SHIPENKOV

Udostępnij:
TAGI:
SankcjeUSAStosunki Rosja - USA
Zobacz także:
Pilne
Dwa zawiadomienia do prokuratury w sprawie działki pod CPK
Z kraju
GTA 6
Premiera znów przesunięta. Jest nowy termin
Tech
cyber-atak-16.jpg
Widmo dezinformacji. "Może zagrażać bezpieczeństwu dostaw energii"
Z kraju
Warszawa
NBP zmienia prognozy dla polskiej gospodarki
Z kraju
Zespół stworzył Rafał Brzoska
Brzoska: ktoś musi to wygrać i stworzyć precedens
Tech
shutterstock_224720623
Trzecia taka sytuacja w ciągu tygodnia. "Każde zgłoszenie musimy traktować poważnie"
Ze świata
Donald Trump
"To nigdy nie powinno się zdarzyć w Ameryce". Decyzja sądu
Ze świata
shutterstock_2623121045
Potężne pieniądze dla Muska. Są warunki
Tech
lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
Ogromna kumulacja w Lotto
Pieniądze
Ubezpieczenie OC samochodu
Prezydent wetuje jedną z ustaw deregulacyjnych. Chodzi o ubezpieczenia
Pieniądze
Nienadowa
Afera gruntowa w KOWR. Wicedyrektor kupił działkę tanio, "potem sprzedał za miliony"
Z kraju
Stal, przemysł stalowy, Niemcy, Thyssenkrupp
"Kryzys zagrażający jego istnieniu". Kluczowa branża dla niemieckiej gospodarki ma problemy
Najnowsze
Kontrole Shein
Wielka akcja na paryskim lotnisku, paczki z Shein na celowniku. "Otworzymy wszystkie"
Ze świata
Karol Nawrocki
Karol Nawrocki z projektem ustawy o obniżce cen prądu
Z kraju
Leszek Kłosiński
Nie żyje Leszek Kłosiński. Polski biznesmen zginął podczas wakacji
Z kraju
shutterstock_2249385239
Podatek dla banków po poprawkach Senatu. Niższe stawki dla niektórych uczestników rynku
Pieniądze
shutterstock_2062908059
Szef chatbot, czyli prezes dostępny 24/7
Tech
Stacja PKP Międzylesie
Pracownicy bili na alarm. Jest decyzja państwowej spółki
Z kraju
Klatka kluczowa-5397
Glapiński: jesteśmy już u progu celu inflacyjnego
Pieniądze
shutterstock_2688189263
 "Chiny wygrają wyścig o sztuczną inteligencję". Nvidia z reakcją na słowa CEO
Tech
pap_20090522_0L8
Mniejsze wpływy rosyjskiego budżetu. Firmy naftowe odpowiedzialne za spadki
Ze świata
krakow shutterstock_2565281319
Potężny spadek liczby ludności Polski. Szokująca symulacja
Z kraju
pieniadze kalkulator shutterstock_2633375769
Zmiany dla kredytobiorców. Pierwszy bank z taką ofertą
Pieniądze
gdansk shutterstock_1460207540
"Obłożenie wynosi blisko 90 procent"
Turystyka
shutterstock_2133073563
Seria awarii, kłopoty klientów. "To nie były przypadkowe ciosy"
Natalia Szostak
parking samochody shutterstock_1968638431
Wielki koncern po pożarach wzywa do serwisu. "Parkujcie na zewnątrz"
American Airlines Airbus A321 Dallas Fort Worth lotnisko - Markus Mainka AdobeStock_626810222_Editorial_Use_Only
Tysiące lotów będą znikać każdego dnia. "Zobaczycie masowy chaos"
Ze świata
hanower niemcy lotnisko - Markus Mainka shutterstock_1796171632
Zauważył go pilot jednego z lądujących samolotów. Wstrzymano ruch
Ze świata
portfel, pieniądze
Luka w podatku od nieruchomości. Kwota jest ogromna
Pieniądze
Wizualizacja Centralnego Portu Komunikacyjnego
Zmiana nazwy CPK? Minister komentuje
Z kraju

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica