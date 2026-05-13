Ze świata

Finansista oskarżany o wyprowadzenie ponad 4 mld dolarów zwrócił się do Trumpa

Zarobki. Od tej kwoty zaczyna się bogactwo
Malezyjski finansista Jho Low, oskarżany o udział w jednej z afer finansowych, złożył wniosek o ułaskawienie do prezydenta USA Donalda Trumpa - poinformował "The Wall Street Journal". Ewentualna decyzja mogłaby skutkować umorzeniem ciążących na nim zarzutów karnych.

Ścigany malezyjski finansista Low Taek Jho, znany jako Jho Low i oskarżany o udział w jednej z największych afer finansowych świata związanej z funduszem 1Malaysia Development Berhad (1MDB), zwrócił się do prezydenta USA Donalda Trumpa o ułaskawienie - podał we wtorek "The Wall Street Journal".

Według gazety wniosek mógłby doprowadzić do umorzenia zarzutów karnych wobec biznesmena pozostającego od lat w ukryciu.

Oskarżenie o kradzież 4,5 miliarda dolarów

Wniosek o ułaskawienie został złożony w ostatnich tygodniach. Na stronie internetowej Departamentu Sprawiedliwości (DOJ) figuruje obecnie sprawa oznaczona jako "Pardon after Completion of Sentence" dotycząca Taeka Jho Lowa. Według "The Wall Street Journal" przedstawiciel Białego Domu stwierdził jednak, że sprawa nie znajduje się "na radarze" administracji Trumpa.

Amerykańscy śledczy od lat oskarżają Lowa o kierowanie operacją wyprowadzenia około 4,5 mld dolarów z malezyjskiego państwowego funduszu inwestycyjnego 1MDB, utworzonego w celu wspierania rozwoju gospodarczego kraju.

Według DOJ pieniądze miały zostać wykorzystane między innymi na zakup luksusowych nieruchomości, dzieł sztuki, superjachtu wartego 250 mln dolarów oraz finansowanie hollywoodzkiego filmu "Wilk z Wall Street".

Związki z międzynarodowymi instytucjami finansowymi

Afera 1MDB doprowadziła do upadku byłego premiera Malezji Najiba Razaka, który trafił do więzienia. W sprawę uwikłane były również międzynarodowe instytucje finansowe. Goldman Sachs zapłacił ponad 5 mld dolarów kar i ugód w USA oraz Malezji. Byli bankierzy związani z transakcjami funduszu otrzymali wyroki więzienia.

Low, który od około dekady ukrywa się przed organami ścigania i prawdopodobnie przebywa w Chinach, prowadzi równolegle rozmowy z władzami USA i Malezji dotyczące zwrotu kolejnych setek milionów dolarów związanych z aferą. W 2019 roku zawarł już ugodę cywilną z amerykańskimi władzami, przekazując majątek wart ponad 700 mln dolarów, w tym nieruchomości w Beverly Hills, Nowym Jorku i Londynie. Ugody te nie zniosły jednak odpowiedzialności karnej.

"WSJ" poinformował, że Malezja tymczasowo zniosła czerwoną notę ​​Interpolu przeciwko Lowowi, która mogłaby narazić go na aresztowanie niemal w każdym miejscu na świecie, w celu ułatwienia zwrotu krajowi znacznych aktywów.

Argumentacja biznesmena

Biznesowy dziennik podał również, że Low argumentował w swoim wniosku o ułaskawienie, iż pomagał w niektórych działaniach dyplomatycznych i ekstradycyjnych prowadzonych przez USA. Jak twierdzi część malezyjskich urzędników, jego rola miała być jednak wyolbrzymiona.

Z kolei Reuters przypomniał, że Trump szeroko korzystał ostatnio z prawa łaski wobec osób skazanych za przestępstwa finansowe i gospodarcze. Wśród ułaskawionych znaleźli się między innymi współzałożyciel giełdy Binance Changpeng Zhao czy założyciel Silk Road Ross Ulbricht.

