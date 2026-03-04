Pokłosie historii, która poruszyła świat. Braki na półkach

Punch, siedmiomiesięczny makak z Ichikawa City Zoo w Japonii, został porzucony krótko po narodzinach w lipcu ubiegłego roku. Zwierzę było wychowywane przez pracowników zoo, którzy przekazali mu pluszowego orangutana jako zastępstwo dla matki.
Nagrania pokazujące niewielką małpę, która ciągnie zabawkę po wybiegu i szuka w niej pocieszenia po odrzuceniu przez część stada, szybko rozprzestrzeniły się w internecie. W efekcie Punch zyskał ogromną popularność, a zainteresowanie przeniosło się także na producenta zabawki - firmę Ikea.
Zabawka zniknęła ze sklepów
Pluszowy orangutan pochodzi z kolekcji Djungelskog i kosztuje 19,99 dolara. Po wiralowym sukcesie nagrań makaka - zabawka zaczęła znikać z półek na całym świecie.
Gdy we wtorek sprawdzono stronę internetową sieci, produkt był wyprzedany we wszystkich poza pięcioma z 54 sklepów Ikea w Stanach Zjednoczonych, a w każdym z nich dostępne były maksymalnie dwie sztuki.
W Japonii tylko jeden z 12 sklepów miał zabawkę w magazynie. W Wielkiej Brytanii większość sklepów również była niemal całkowicie wyprzedana, a oferty sprzedaży pojawiły się na platformie eBay w zawyżonych cenach.
Firma zapowiada szybkie uzupełnienie zapasów
- Dbamy o to, aby zabawka wróciła do sprzedaży tak szybko, jak to możliwe - powiedział Javier Quinones, globalny menedżer handlowy w Ingka Group, cytowany przez "The Washington Post".
Dodał, że "zabawka od dawna jest jedną z najbardziej poszukiwanych na różnych rynkach, a historia z Japonii daje jej teraz trochę dodatkowej miłości".
Ikea zaczęła także wykorzystywać popularność makaka w mediach społecznościowych. Przy zdjęciu pluszowego orangutana firma napisała: "Czasem rodzina to ci, których spotykamy po drodze".
Tłumy w zoo pod Tokio
Na popularności historii korzysta także niewielkie zoo w Ichikawie, oddalone o około 15 minut jazdy pociągiem od centrum Tokio.
Codziennie ustawiają się tam długie kolejki do wybiegu Monkey Mountain. Ogród zoologiczny wprowadził ograniczenia - widzowie w pierwszym rzędzie mogą obserwować zwierzęta przez około 10 minut, a używanie selfie sticków zostało zakazane, by zmniejszyć stres u makaków.
W ostatni weekend zoo odwiedziło około 9600 osób. Łączna frekwencja w lutym wyniosła około 47 tysięcy odwiedzających, czyli ponad dwukrotnie więcej niż rok wcześniej.
Punch coraz lepiej radzi sobie w stadzie
Pojawiają się też pozytywne sygnały dotyczące makaka. Najnowsze nagrania pokazują, że Punch jest czyszczony przez inne małpy i coraz częściej się z nimi bawi.
Zwierzę stopniowo odnajduje się w stadzie i staje się bardziej samodzielne, coraz częściej zostawiając swoją pluszową "mamę" na dłuższy czas.
Opracował Jan Sowa/kris
Źródło: CNN
Źródło zdjęcia głównego: Reuters