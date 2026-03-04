Pokłosie historii, która poruszyła świat. Braki na półkach

Logo TVN24
Makak japoński Punch z pluszowym orangutanem
Makak japoński Punch ze swoim pluszowym przyjacielem
Źródło: Reuters
Makak o imieniu Punch z japońskiego zoo stał się internetową sensacją. Historia porzuconego po narodzinach zwierzęcia, które przywiązało się do pluszowego orangutana, wywołała globalne poruszenie. Fani masowo wykupują zabawkę, która w wielu krajach zniknęła już ze sklepów.

Punch, siedmiomiesięczny makak z Ichikawa City Zoo w Japonii, został porzucony krótko po narodzinach w lipcu ubiegłego roku. Zwierzę było wychowywane przez pracowników zoo, którzy przekazali mu pluszowego orangutana jako zastępstwo dla matki.

Nagrania pokazujące niewielką małpę, która ciągnie zabawkę po wybiegu i szuka w niej pocieszenia po odrzuceniu przez część stada, szybko rozprzestrzeniły się w internecie. W efekcie Punch zyskał ogromną popularność, a zainteresowanie przeniosło się także na producenta zabawki - firmę Ikea.

Zabawka zniknęła ze sklepów

Pluszowy orangutan pochodzi z kolekcji Djungelskog i kosztuje 19,99 dolara. Po wiralowym sukcesie nagrań makaka - zabawka zaczęła znikać z półek na całym świecie.

Gdy we wtorek sprawdzono stronę internetową sieci, produkt był wyprzedany we wszystkich poza pięcioma z 54 sklepów Ikea w Stanach Zjednoczonych, a w każdym z nich dostępne były maksymalnie dwie sztuki.

W Japonii tylko jeden z 12 sklepów miał zabawkę w magazynie. W Wielkiej Brytanii większość sklepów również była niemal całkowicie wyprzedana, a oferty sprzedaży pojawiły się na platformie eBay w zawyżonych cenach.

Makak japoński Punch z pluszowym orangutanem
Makak japoński Punch z pluszowym orangutanem
Źródło: Reuters

Firma zapowiada szybkie uzupełnienie zapasów

- Dbamy o to, aby zabawka wróciła do sprzedaży tak szybko, jak to możliwe - powiedział Javier Quinones, globalny menedżer handlowy w Ingka Group, cytowany przez "The Washington Post".

Dodał, że "zabawka od dawna jest jedną z najbardziej poszukiwanych na różnych rynkach, a historia z Japonii daje jej teraz trochę dodatkowej miłości".

Ikea zaczęła także wykorzystywać popularność makaka w mediach społecznościowych. Przy zdjęciu pluszowego orangutana firma napisała: "Czasem rodzina to ci, których spotykamy po drodze".

Tłumy w zoo pod Tokio

Na popularności historii korzysta także niewielkie zoo w Ichikawie, oddalone o około 15 minut jazdy pociągiem od centrum Tokio.

Codziennie ustawiają się tam długie kolejki do wybiegu Monkey Mountain. Ogród zoologiczny wprowadził ograniczenia - widzowie w pierwszym rzędzie mogą obserwować zwierzęta przez około 10 minut, a używanie selfie sticków zostało zakazane, by zmniejszyć stres u makaków.

W ostatni weekend zoo odwiedziło około 9600 osób. Łączna frekwencja w lutym wyniosła około 47 tysięcy odwiedzających, czyli ponad dwukrotnie więcej niż rok wcześniej.

Punch coraz lepiej radzi sobie w stadzie

Pojawiają się też pozytywne sygnały dotyczące makaka. Najnowsze nagrania pokazują, że Punch jest czyszczony przez inne małpy i coraz częściej się z nimi bawi.

Zwierzę stopniowo odnajduje się w stadzie i staje się bardziej samodzielne, coraz częściej zostawiając swoją pluszową "mamę" na dłuższy czas.

Źródło: CNN

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

