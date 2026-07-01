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Dziewięć razy więcej. Rodzina Trumpów mnoży przychody z kryptowalut

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Donald Trump
Donald i Melania Trump wypuścili własne kryptowaluty
Źródło wideo: Michał Tracz/Fakty TVN
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/SAMUEL CORUM / POO
Prezydent USA Donald Trump zaraportował w 2025 roku ponad 1,4 miliarda dolarów dochodu z przedsięwzięć kryptowalutowych - podał Reuters, powołując się na jego roczne oświadczenie majątkowe. Oznacza to, że większość dochodów Trumpa pochodziła z aktywów cyfrowych, które korzystały na polityce jego administracji.

Trump zgłosił w deklaracji złożonej w urzędzie ds. etyki rządu, że jego firmy zarobiły prawie 800 mln dolarów na założonym przez niego i jego synów przedsięwzięciu kryptowalutowym World Liberty Financial.

Na tę sumę składa się 520 mln dochodu ze sprzedaży tokenów i ponad 250 mln dolarów ze sprzedaży udziałów w przedsiębiorstwie.

Prezydent zgłosił również 635 dolarów dochodu ze sprzedaży meme coinów Trumpa.

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Fortuna na kryptowalutach

W zgłoszeniu z poprzedniego roku Trump zadeklarował niecałe 57,4 mln dolarów dochodu ze sprzedaży tokenów w World Liberty. Oznacza to, że w ciągu roku dochody te wzrosły dziewięciokrotnie.

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Reuters szacował niedawno, że rodzina Trumpa zarobiła co najmniej 2,3 mld dolarów na projektach związanych z kryptowalutami od jego powrotu do Białego Domu w 2025 roku.

Polityka Trumpa dotycząca kryptowalut

Po ponownym objęciu władzy Trump prowadził politykę ocenianą jako korzystną dla branży kryptowalut - od wprowadzenia federalnych reguł dotyczących stablecoinów, po ograniczanie nadzoru władz nad sektorem.

Rzeczniczka Białego Domu Anna Kelly ogłosiła, że "ani prezydent, ani jego rodzina nigdy nie angażowali się, ani nigdy się nie zaangażują w konflikty interesów". - Prezydent Trump z dumą uczynił Stany Zjednoczone światową stolicą krytpowalut przy pomocy działań wykonawczych - dodała.

- Wszystkie działania prezydenta Trumpa i jego administracji są podejmowane w najlepszym interesie Amerykanów - zapewniła, oskarżając dziennikarzy twierdzących inaczej o promowanie "narracji, którą Demokraci i przestarzałe media forsują od dekady".

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Rynki

Majątek Trumpa w 2025 roku

Wśród dochodów z 2025 roku prezydent zgłosił również ponad 80 mln dolarów z ugód zawieranych z mediami oraz 52 mln dolarów z licencji na używanie jego nazwiska przez zagranicznych deweloperów, głównie z Bliskiego Wschodu.

Z deklaracji wynika również, że przychody z pól golfowych i ośrodków wypoczynkowych Trumpa wzrosły o 15 proc. do ponad 500 mln dolarów. Przychody z posiadłości Mar-a-Lago na Florydzie powiększyły się z 50 mln dolarów w 2024 roku do 77 mln dolarów w roku 2025.

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Źródło: PAP
Tagi:
Donald TrumpKryptowalutyoświadczenie majątkowe
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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