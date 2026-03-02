Mają wypłynąć na "bezpieczne wody". Armator wycofuje statki

Bosacki o celach USA w Iranie: numer jeden to całkowite powstrzymanie programu nuklearnego

"Statki, które już wpłynęły do Zatoki (Perskiej) (...), otrzymały instrukcję udania się na bezpieczne wody, aby tam pozostać na pozycji lub zakotwiczyć" - poinformowało COSCO Shipping Lines w niedzielnym komunikacie. Jednostkom zmierzającym w ten rejon polecono "priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa żeglugi", w tym zmniejszenie prędkości lub oczekiwanie na dalsze instrukcje w osłoniętych miejscach.

Państwowy armator z siedzibą w Szanghaju dołączył tym samym do innych światowych potentatów, takich jak Maersk i MSC, którzy zawiesili operacje w Cieśninie Ormuz.

Przez ten strategiczny szlak przepływa jedna czwarta światowego transportu ropy naftowej i jedna piąta skroplonego gazu ziemnego (LNG). Przedsiębiorstwo rozważa plany awaryjne, w tym skierowanie ładunków do alternatywnych portów rozładunkowych.

Trudna sytuacja w Zatoce Perskiej

W niedzielę Reuters poinformowała, że co najmniej trzy tankowce zostały uszkodzone w rejonie Zatoki Perskiej po rozpoczęciu przez Iran uderzeń odwetowych w reakcji na trwającą od soboty operację wojskową USA i Izraela przeciwko Teheranowi.

W poniedziałek na giełdzie w Szanghaju kursy spółek żeglugowych, w tym COSCO i China Merchants Energy Shipping, wzrosły o maksymalne dopuszczalne 10 proc., osiągając dzienny limit notowań. W tym samym czasie widmo paraliżu komunikacyjnego uderzyło w wyceny linii lotniczych i biur podróży, których akcje gwałtownie straciły na wartości.

