Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Mają wypłynąć na "bezpieczne wody". Armator wycofuje statki

shutterstock_1593906862
Bosacki o celach USA w Iranie: numer jeden to całkowite powstrzymanie programu nuklearnego
Chiński państwowy armator COSCO polecił swoim statkom znajdującym się w Zatoce Perskiej lub zmierzającym w ten rejon, aby skierowały się na "bezpieczne wody" - poinformowała w poniedziałek agencja AFP. Decyzja zapadła po wstrzymaniu żeglugi w tym obszarze ze względu na amerykańsko-izraelskie ataki na Iran.

"Statki, które już wpłynęły do Zatoki (Perskiej) (...), otrzymały instrukcję udania się na bezpieczne wody, aby tam pozostać na pozycji lub zakotwiczyć" - poinformowało COSCO Shipping Lines w niedzielnym komunikacie. Jednostkom zmierzającym w ten rejon polecono "priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa żeglugi", w tym zmniejszenie prędkości lub oczekiwanie na dalsze instrukcje w osłoniętych miejscach.

CZYTAJ RELACJĘ TVN24.PL>>>

Państwowy armator z siedzibą w Szanghaju dołączył tym samym do innych światowych potentatów, takich jak Maersk i MSC, którzy zawiesili operacje w Cieśninie Ormuz.

Przez ten strategiczny szlak przepływa jedna czwarta światowego transportu ropy naftowej i jedna piąta skroplonego gazu ziemnego (LNG). Przedsiębiorstwo rozważa plany awaryjne, w tym skierowanie ładunków do alternatywnych portów rozładunkowych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Dubaj, 28.02.2026
"Iran zaczyna zachowywać się, jakby nie miał już nic do stracenia"
TVN24
Ali Chamenei
Okazja "zbyt dobra, aby ją przepuścić". Tak zginął Chamenei
TVN24
aramco shutterstock_2057711087 askarim / Shutterstock.com
Kluczowa rafineria wyłączona. Gigant reaguje na atak

Trudna sytuacja w Zatoce Perskiej

W niedzielę Reuters poinformowała, że co najmniej trzy tankowce zostały uszkodzone w rejonie Zatoki Perskiej po rozpoczęciu przez Iran uderzeń odwetowych w reakcji na trwającą od soboty operację wojskową USA i Izraela przeciwko Teheranowi.

W poniedziałek na giełdzie w Szanghaju kursy spółek żeglugowych, w tym COSCO i China Merchants Energy Shipping, wzrosły o maksymalne dopuszczalne 10 proc., osiągając dzienny limit notowań. W tym samym czasie widmo paraliżu komunikacyjnego uderzyło w wyceny linii lotniczych i biur podróży, których akcje gwałtownie straciły na wartości.

OGLĄDAJ: Jaka jest sytuacja Polaków, przebywających na Bliskim Wschodzie?
Rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wiewiór podczas briefingu prasowego przed wejściem głównym do gmachu MSZ

Jaka jest sytuacja Polaków, przebywających na Bliskim Wschodzie?

Rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wiewiór podczas briefingu prasowego przed wejściem głównym do gmachu MSZ
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Bartłomiej Ciepielewski/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
IranChiny
Zobacz także:
Donald Trump
Atak na Iran a sztuczna inteligencja. Claude użyty mimo zakazu Białego Domu
Tech
shutterstock_2449894531
Cypryjskie lotnisko ewakuowane. Dostrzeżono podejrzany obiekt
Najnowsze
Dubaj
Ataki Iranu. Problem łączności w ZEA i Bahrajnie
Tech
01 1230 lotnisko chopina-0039
LOT zawiesza rejsy na Bliski Wschód. Dubaj i Rijad na liście
Turystyka
Pilne
O tyle wzrosła polska gospodarka
Najnowsze
shutterstock_2371508757
Czerwień na GPW. Główne indeksy w dół po ataku na Iran
Z kraju
Ropa naftowa
Duży ruch na rynkach. Ekspert: kluczowy czas trwania konfliktu
Rynki
aramco shutterstock_2057711087 askarim / Shutterstock.com
Kluczowa rafineria wyłączona. Gigant reaguje na atak
Ze świata
pieniądze kasa pln portfel shutterstock_2684073217
Złoty traci po atakach na Iran
Rynki
Manifestacja poparcia ataku na Iran, USA
Mieli zhakować irańską telewizję publiczną i pokazać Trumpa
Ze świata
Cieśnina Ormuz
Rynki reagują na atak na Iran i wstrzymany ruch w cieśninie Ormuz
Rynki
Piotr Sankowski
Piotr Sankowski o sztucznej inteligencji. "Duża kompromitacja człowieka"
Łukasz Figielski
Ceny ropy naftowej najwyższe od października
Po ataku na Iran zwiększą produkcję ropy
Ze świata
Lotnisko w Bejrucie
Nowy komunikat rzecznika MSZ. Rusza specjalna infolinia
Turystyka
Wspólna operacja Belgii i Francji
Wspólna operacja Belgii i Francji. Zełenski chwali
Ze świata
Bandar Abbas, miasto portowe nad Cieśniną Ormuz
Punkt zapalny. Unieruchomione tankowce, kolejne gromadzą się u wejścia
Ze świata
shutterstock_354174674
Te linie odwołały loty. Długa lista
Turystyka
Donald Trump
Trump: USA nie pozwolą radykalnie lewicowej firmie dyktować, jak walczy wojsko
Tech
ropa naftowa paliwo beczki beczka shutterstock_348488006_S
Panika i 150 dolarów za baryłkę. Oto czarny scenariusz
Rynki
Zamknięte lotnisko w Dubaju (01.03.2026)
Ponad 3400 odwołanych lotów. Wielkie straty i problemy turystów
Ze świata
Cieśnina Ormuz
Oczy świata zwrócone w jedno miejsce. "To gwarantowana globalna recesja"
Ze świata
Dym w okolicy lotniska w Erbilu w Iranie
"Wysokie ryzyko". Unijna agencja ostrzega
Ze świata
lotnisko dubai terminal shutterstock_2493451189
Kolejne kraje zamykają przestrzenie powietrzne. Polscy turyści utknęli
Ze świata
shutterstock_2708817987
"Najbardziej wrażliwy cenowo produkt pierwszej potrzeby"
Handel
Samolot Airbus A321-231 linii lotniczych Wizz Air
Zawieszają i odwołują połączenia. Samoloty przekierowują na lotniska w Europie
Z kraju
shutterstock_2060836865
Operator informował o awarii. Były "trudności przy realizacji płatności zbliżeniowych"
Tech
Korek w Teheranie po ataku USA i Izraela
Atak na Iran. Taka może być reakcja
Rynki
Loty samolotem
Co z sytuacją na europejskim niebie? Minister wyjaśnia
Z kraju
Teheran po ataku USA i Izraela
Atak i odpowiedź Iranu. Wicepremier: to priorytet
Tech
Konflikt w Iranie
Chaos w stolicy. Kolejki na stacjach, brak łączności
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica