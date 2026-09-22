Macron po spotkaniu z Trumpem. "Odbyliśmy długą rozmowę na temat Ukrainy i Rosji"
Macron ocenił rozmowę z Trumpem jako "bardzo dobrą" i "bardzo konstruktywną" oraz wskazał na ich zgodność co do konieczności wsparcia Kijowa we wzmacnianiu zdolności obronnych Ukrainy.
Macron o spotkaniu z Trumpem
- Odbyliśmy długą rozmowę na temat Ukrainy i Rosji oraz potrzeby szybszego i skuteczniejszego wsparcia naszych ukraińskich przyjaciół w zakresie dostaw pocisków przechwytujących, ponieważ z punktu widzenia obronności jest to kwestia kluczowa - powiedział prezydent Francji.
Nie wdając się w szczegóły, Macron wspomniał, że obaj przywódcy skupili się na pomyśle wstrzymania ataków na infrastrukturę energetyczną w Rosji i na Ukrainie - temat ten zamierza poruszyć także podczas spotkania w Nowym Jorku z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, zaplanowanego jeszcze na poniedziałek czasu miejscowego.
Presja na Ukrainę
We wrześniu Trump zaczął naciskać na Ukrainę w sprawie ataków na rosyjskie obiekty energetyczne. - Rozmawialiśmy o tym z prezydentem Zełenskim. Jest mnóstwo innych celów. Nie atakujcie oleju napędowego. Musicie przestać niszczyć zasoby oleju napędowego w Rosji" - mówił wówczas prezydent USA.
W niedzielę miało miejsce kolejne ukraińskie uderzenie na Moskwę, w wyniku którego została uszkodzona infrastruktura naftowa.
W poniedziałek agencja Interfax-Ukraina przekazała, że Zełenski planuje w dniach 21-23 września omówić w Nowym Jorku z prezydentem Trumpem kwestię rozejmu z Rosją na morzu i w sektorze energetycznym. Szczegóły spotkania prezydentów nie zostały jeszcze ostatecznie ustalone.