Ze świata Macron po spotkaniu z Trumpem. "Odbyliśmy długą rozmowę na temat Ukrainy i Rosji" Oprac. Wiktor Knowski |

Radosław Sikorski o polityce Donalda Trumpa, negocjacjach pokojowych w Ukrainie i sprawie Zbigniewa Ziobry Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Ludovic Marin/PAP/EPA

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Macron ocenił rozmowę z Trumpem jako "bardzo dobrą" i "bardzo konstruktywną" oraz wskazał na ich zgodność co do konieczności wsparcia Kijowa we wzmacnianiu zdolności obronnych Ukrainy.

Macron o spotkaniu z Trumpem

- Odbyliśmy długą rozmowę na temat Ukrainy i Rosji oraz potrzeby szybszego i skuteczniejszego wsparcia naszych ukraińskich przyjaciół w zakresie dostaw pocisków przechwytujących, ponieważ z punktu widzenia obronności jest to kwestia kluczowa - powiedział prezydent Francji.

Nie wdając się w szczegóły, Macron wspomniał, że obaj przywódcy skupili się na pomyśle wstrzymania ataków na infrastrukturę energetyczną w Rosji i na Ukrainie - temat ten zamierza poruszyć także podczas spotkania w Nowym Jorku z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, zaplanowanego jeszcze na poniedziałek czasu miejscowego.

Donald Trump i Emmanuel Macron - zdjęcie z czerwca 2026 Źródło zdjęcia: Ludovic Marin/PAP/EPA

Presja na Ukrainę

We wrześniu Trump zaczął naciskać na Ukrainę w sprawie ataków na rosyjskie obiekty energetyczne. - Rozmawialiśmy o tym z prezydentem Zełenskim. Jest mnóstwo innych celów. Nie atakujcie oleju napędowego. Musicie przestać niszczyć zasoby oleju napędowego w Rosji" - mówił wówczas prezydent USA.

W niedzielę miało miejsce kolejne ukraińskie uderzenie na Moskwę, w wyniku którego została uszkodzona infrastruktura naftowa.

W poniedziałek agencja Interfax-Ukraina przekazała, że Zełenski planuje w dniach 21-23 września omówić w Nowym Jorku z prezydentem Trumpem kwestię rozejmu z Rosją na morzu i w sektorze energetycznym. Szczegóły spotkania prezydentów nie zostały jeszcze ostatecznie ustalone.