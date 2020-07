Była żona Jeffa Bezosa rozdała potężną kwotę i zmieniła nazwisko

MacKenzie Scott przeznaczyła 1,7 miliarda dolarów, czyli równowartość 6,4 miliarda złotych na cele charytatywne. Była żona najbogatszego człowieka świata Jeffa Bezosa poinformowała o tym we wpisie na blogu.

MacKenzie Scott wskazała, że w maju ubiegłego roku podpisała zobowiązanie "The Giving Pledge" , zgodnie z którym ma przekazać większość swojego majątku na cele dobroczynne.

Środki na cele charytatywne

Kampania Giving Pledge wystartowała w 2010 roku, a jej inicjatorami są legendarny inwestor Warren Buffet oraz Bill i Melinda Gatesowie. Celem kampanii jest zachęcanie miliarderów, by dzielili się swoimi fortunami z najbardziej potrzebującymi. Zgodnie z założeniem, dołączając do kampanii, osoba zobowiązuje się do przeznaczenia przynajmniej połowy wartości majątku na cele charytatywne po śmierci albo jeszcze za życia.