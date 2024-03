Przekazała setki milionów dolarów na cele charytatywne

Kolejne przelewy

W ostatnim czasie MacKenzie Scott przekazała darowizny w wysokości od miliona do dwóch milionów dolarów. Pieniądze trafiły do kilkuset organizacji non-profit w całym kraju, działających w różnych obszarach, w tym na rzecz rozwoju sztuki, przystępnych cenowo mieszkań, poprawy jakości edukacji, zdrowia publicznego czy pomocy imigrantom.

Miliarderka zapewnia, że organizacje zostały wybrane w ramach specjalnego konkursu, do którego zgłosiło się aż sześć tysięcy różnych podmiotów.

Przed laty dołączyła do inicjatywy miliarderów

Była żona drugiego obecnie najbogatszego człowieka na świecie Jeffa Bezosa przed laty dołączyła do inicjatywy "Giving Pledge". Kampania "The Giving Pledge" wystartowała w 2010 roku, a jej inicjatorami są legendarny inwestor Warren Buffett oraz Bill i Melinda Gatesowie.

Celem kampanii jest zachęcanie miliarderów, by dzielili się swoimi fortunami z najbardziej potrzebującymi. Zgodnie z założeniem, dołączając do kampanii, osoba zobowiązuje się do przeznaczenia przynajmniej połowy wartości majątku na cele charytatywne po śmierci albo jeszcze za życia.