Rekordowe wyniki luksusowego imperium. "Biznes wraca"

Największa na świecie grupa luksusowa odnotowała większą sprzedaż po świątecznym szale zakupów. LVMH przekazał, że to drugi z rzędu rekordowy rok z przychodami i zyskami spółki, pomimo wysokiej inflacji , wzrostu kosztów życia i trudnej sytuacji geopolitycznej. Jak podaje BBC, sprzedaż osiągnęła prawie 25 mld dolarów (19,9 funtów), co oznacza 9 proc. wzrost w ostatnich trzech miesiącach poprzedniego roku.

LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) to grupa, w której w skład wchodzi 75 marek takich jak Dom Perignon, Christian Dior, Tiffany & Co.

Perspektywa dalszych wzrostów

Wyniki LVMH są postrzegane przez analityków jako wyznacznik rynku dóbr luksusowych. Bain and Company podał, że zauważył wzrost wydatków na produkty z tego sektora. Z raportu firmy konsultingowej wynika, że "przewiduje się, że rynek osobistych dóbr luksusowych będzie odnotowywał wzrost o co najmniej 3-8 proc. w przyszłym roku. Nawet biorąc pod uwagę spowolnienie w globalnych warunkach gospodarczych".

Zmiany w zarządach spółek

Niedawno Bernard Arnault zadecydował, że jego córka Delphine obejmie stanowisko dyrektorki generalnej Diora - podał koncern LVMH. To druga co do wielkości marka wchodząca w skład modowego imperium.

"Każde z piątki dzieci Bernarda Arnaulta zajmuje obecnie wysokie stanowiska we francuskim koncernie. Na sukcesję muszą jednak jeszcze poczekać. W zeszłym roku zmieniono regulamin koncernu i wydłużono okres, do którego dyrektor naczelny może obejmować swoje stanowisko z 75 do 80 lat" - pisze "The Guardian".