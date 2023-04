Rekordowa wycena koncernu LVMH. To pierwsza taka firma w Europie

LVMH z rekordową kapitalizacją

Najbogatszy jeszcze bogatszy

Sukcesja w rodzinie

Prezes koncernu Bernard Arnault, który 35 lat temu był współzałożycielem grupy dóbr luksusowych, niedawno wyznaczył swoje dzieci do kluczowych ról w firmie. W styczniu jego najstarsza córka, Delphine, została szefową Christian Dior, drugiej co do wielkości marki w imperium. Jej brat Antoine został awansowany do kierowania holdingiem, który kontroluje LVMH i fortunę rodziny Arnault.