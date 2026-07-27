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Ze świata

Luksusowe imperium, pięcioro dzieci i sukcesja. "To materiał wzięty z powieści"

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Bernard Arnault
Zarobki. Od tej kwoty zaczyna się bogactwo
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: GABRIEL BOUYS/POOL/PAP
Imperium warte setki miliardów dolarów, sędziwy nestor rodu i jego piątka dzieci. To nie tło w serialu, ale sytuacja w jednym z najbardziej znanych koncernów świata. Sytuacja, w której głowa rodziny zaprzecza medialnym doniesieniom o zaciekłej walce o sukcesję.

Bernard Arnault to jeden z najbogatszych ludzi świata i prezes francuskiego koncernu luksusowego LVMH. Ma pięcioro dzieci, którzy zarządzają różnymi odnogami biznesu luksusowego giganta.

Inwestorzy od lat domagają się większej przejrzystości w kwestii tego, kto ostatecznie zastąpi 77-letniego Arnaulta po niemal czterech dekadach u steru. Część z nich uważa, że brak jasnego planu sukcesji zaczyna stanowić ryzyko dla LVMH - opisuje Reuters.

Bernard Arnault
Bernard Arnault
Źródło zdjęcia: GABRIEL BOUYS/POOL/PAP

Agencja podkreśla, że Arnault stoi na czele wartego 230 mld euro (262 mld dolarów) koncernu będącego właścicielem takich marek jak Louis Vuitton, Dior, Fendi, czy Tiffany. Miliarder do tej pory w żaden sposób nie pokazał, że zamierza ustąpić ze stanowiska. Nie wskazał też swojego następcy.

Sukcesja w luksusowym koncernie pod znakiem zapytania. Inwestorzy mają obawy
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Sukcesja w luksusowym koncernie pod znakiem zapytania. Inwestorzy mają obawy

Kwestia sukcesji w luksusowym imperium

Teraz Arnault odpowiada na serię artykułów francuskiego dziennika "Le Monde". W obszernym poście opublikowanym w mediach społecznościowych jeden z najbogatszych ludzi świata odrzuca sugestie dotyczące podziałów w rodzinie i określił je jako fikcję.

"W przypadku rodziny Arnaultów najwyraźniej nie ma rozmów, a jedynie intrygi; nie ma rozważań, a jedynie rywalizacja. To materiał wzięty z powieści" - pisze.

Nawiązuje też do tego, że jego dzieci czuwają i zarządzają markami luksusowego imperium LVMH. "W prawdziwym świecie moje dzieci kierują domami mody, budują zespoły, podejmują decyzje i - o zgrozo - dzwonią do siebie w niedziele" - stwierdza.

I podkreśla: "To, co w zwykłej rodzinie jest niedzielą, w naszej jest intrygą".

"Głęboko poruszony" Arnault

"Le Monde" analizował także wpływy Arnaulta wynikające z posiadanych przez niego mediów, jego znaczenie polityczne oraz relacje z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Po tym, jak wpis opublikowany na koncie LVMH wywołał falę komentarzy, Arnault napisał na nowo utworzonym prywatnym koncie, że jest głęboko poruszony" wyrazami wsparcia.

Rola dzieci Arnaulta w imperium LVMH

Jego pięcioro dzieci - Delphine i Antoine Arnault z pierwszego małżeństwa oraz Alexandre, Frederic i Jean z drugiego - pełni wysokie funkcje w grupie.

W ubiegłym roku LVMH podniosło maksymalny wiek dla przewodniczącego i dyrektora generalnego do 85 lat. Zapytany o sukcesję podczas walnego zgromadzenia spółki w kwietniu, Arnault zasugerował, by wrócić do tego pytania za siedem lub osiem lat.

Stwierdził też, że ma nadzieję, iż jego wpis w mediach społecznościowych zniechęci osoby "liczące na rodzinny rozłam, by sprzedawać gazety", dodając, że będą musiały czekać bardzo długo.

Źródło: Reuters
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Tagi:
ModaLVMHMiliarderzy
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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