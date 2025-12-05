Rosyjski gigant wyprzedaje stacje paliw i rafinerie. Nowy chętny z Węgier

Donald Trump o sankcjach na Rosję: to naprawdę ważny dzień Źródło: TVN24, Reuters

Zagraniczne aktywa Łukoilu obejmują udziały w złożach ropy w Kazachstanie, Uzbekistanie, Iraku i Meksyku oraz setki stacji paliw na całym świecie, a także kilku rafinerii w Europie.

MOL chce przejąć aktywa Łukoilu

MOL chciałby kupić rafinerie i stacje paliw firmy w Europie, jak również udziały w aktywach produkcyjnych w Kazachstanie i Azerbejdżanie - podało jedno ze źródeł Reutersa. Agencja zauważyła, że temat został poruszony przez premiera Węgier Viktora Orbana podczas jego rozmowy z prezydentem USA Donaldem Trumpem w listopadzie w Waszyngtonie. MOL podjął też rozmowy z Serbskim Przemysłem Naftowym (NIS), największym w Serbii koncernem naftowym, w którym większość akcji posiadają podmioty rosyjskie, przez co firma trafiła w styczniu na listę sankcyjną USA.

Amerykanie wstrzymują sankcje

Pod koniec października, aby wywrzeć presję na Rosję i skłonić ją do rozmów o zakończeniu wojny z Ukrainą, Stany Zjednoczone umieściły dwa największe rosyjskie koncerny naftowe, Łukoil i Rosnieft, na liście podmiotów objętych sankcjami.

W czwartek USA ogłosiły jednak, że czasowo zawieszają część sankcji wobec Łukoilu, aby umożliwić dalsze funkcjonowanie stacji paliwowych koncernu poza Rosją. Zawieszenie ma obowiązywać do 29 kwietnia 2026 r.

Próby sprzedaży

Decyzja USA o sankcjach zmusiła Łukoil do ogłoszenia sprzedaży swoich zagranicznych aktywów. Firma prowadzi rozmowy z koncernami Exxon Mobil i Chevron oraz inwestorami z Bliskiego Wschodu - przypomniał Reuters.

Koncern zawarł wcześniej wstępne porozumienie ze spółką Gunvor, firmą handlującą ropą, założoną przez szwedzkiego biznesmena Torbjorna Tornqvista i przyjaciela Władimira Putina - Giennadija Timczenkę. Umowa nie została sfinalizowana, ponieważ władze USA oświadczyły, że "marionetka Kremla Gunvor nigdy nie otrzyma licencji na działalność i generowanie zysków".

