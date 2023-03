Podwójne łóżko, szafa i drzwi. Lufthansa zapowiada "pokoje hotelowe" w samolotach

czytaj dalej

W poniedziałek w Sejmie odbędzie się wysłuchanie publiczne w sprawie rządowego projektu zwanego lex pilot. Większość organizacji wybiera się do Sejmu ze stanowiskiem, żeby natychmiast zastopować dalsze prace nad lex pilot, ponieważ one są zdecydowanie antykonsumenckie, co więcej nawet antyobywatelskie - mówiła we "Wstajesz i weekend" w TVN24 Agnieszka Plencler, prezeska Forum Konsumentów.