Wielka awaria u niemieckiego giganta. Opóźnione i odwołane loty

Lufthansa w środę poinformowała o awarii systemu IT. Problemy dotyczą systemów związanych z odprawami i boardingiem, czyli wejściem na pokład - poinformowała gazeta "Handelsblatt". Grupa lotnicza poinformowała, że przyczyną awarii jest uszkodzenie kilku kabli podczas prac budowlanych we Frankfurcie nad Menem.

Według "Handelsblatt" utrudnienia dotykają tysiące pasażerów, m.in. na lotniskach w Monachium i we Frankfurcie nad Menem, z powodu globalnej awarii systemu IT w Lufthansie. Nieznana jeszcze liczba lotów została opóźniona lub odwołana.

Lufthansa, informując o przyczynie problemów z systemami IT, powołała się na oświadczenie Deutsche Telekom. Z przedstawionych wyjaśnień wynika, że kilka kabli zostało uszkodzonych we Frankfurcie podczas prac budowlanych. Całkowite usunięcie zakłóceń ma potrwać do godzin popołudniowych w środę.