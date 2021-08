Niemiecki rząd chce sprzedać część udziałów w Lufthansie. Akcje potaniały

Niemiecki rząd planuje sprzedać do jednej czwartej ze swoich 20-procentowych udziałów w Lufthansie w ciągu najbliższych tygodni. Cały pakiet ma zostać sprzedany przed 2023 rokiem. Po tej informacji akcje Luthansy na giełdzie we Frankfurcie potaniały o 4,9 proc. do 8,81 euro za walor.