30-letnia miliarderka ma jedną ważną radę

Kilku miliarderów i odnoszących sukcesy przedsiębiorców nigdy nie ukończyło studiów - od Billa Gatesa po Marka Zuckerberga. 30-letnia Lucy Guo jest jedną z takich osób. Z tym, że biznesmenka ma dla młodych ludzi jedną radę - opisuje CNBC.

Lucy Guo została w kwietniu najmłodszą miliarderką na liście "Forbesa", która dorobiła się majątku samodzielnie. Jej majątek netto oszacowano na 1,25 miliarda dolarów. Jej pierwsza firma Scale AI została przejęta przez giganta technologicznego Meta w ramach transakcji, w której wartość firmy zajmującej się etykietowaniem danych AI oszacowano na 29 miliardów dolarów.

"Było dla nich jak policzek"

Guo powiedziała CNBC, że nie podążała tradycyjną ścieżką i nie ukończyła studiów. Studiowała informatykę na Uniwersytecie Carnegie Mellon w Pensylwanii, ale po dwóch latach porzuciła uczelnię, choć został jej tylko jeden rok i osiem przedmiotów do zaliczenia. To zszokowało jej chińskich rodziców - imigrantów.

- Poświęcili wszystko, aby wyjechać z Chin do Ameryki i zapewnić swoim dzieciom lepszą przyszłość. A ponieważ to właśnie edukacja dała im wszystko, co mają w życiu, to nagłe porzucenie nauki przez dzieci, gdy studia były już prawie ukończone, było dla nich jak policzek - mówiła miliarderka.

Zamiast pozostać na uczelni, Lucy Guo zdecydowała się wziąć udział w programie Thiel Fellowship, zainicjowanym przez miliardera i współzałożyciela serwisu PayPal Petera Thiela. W jego ramach młodzi ludzie dostają 200 tysięcy dolarów na stworzenie innowacyjnej firmy.

- Myślę, że mama i tata potraktowali to jako znak, że ich nie kocham i nie byli z tego zadowoleni. A ja po prostu postawiłam na siebie i postanowiłam zoptymalizować to, co uważałam za lepszą przyszłość dla siebie - wyjaśniła Guo w rozmowie z CNBC.

"Moja rada dla innych jest taka"

Ale nawet miliarderka, który porzuciła studia, dostrzega pewne korzyści płynące z wyższego wykształcenia. Guo powiedziała, że uczelnia pozwoliła jej wypracować sieć kontaktów, które stały się dla niej niezwykle cenne, gdy założyła firmę.

- Moja rada dla innych jest taka, że rok lub dwa lata na studiach to naprawdę coś niesamowitego, bo tam poznajesz najlepszych przyjaciół i spotykasz najmądrzejszych ludzi. Wszyscy idą na studia, bo chcą poznać nowych ludzi - stwierdziła.

Wyjaśniła, że nie ma innego miejsca, gdzie jest tak dużo mądrych ludzi, którzy też chcą się zaprzyjaźnić.

- Kiedy zaczynasz pracę w nowej firmie, nie wszyscy, z którymi pracujesz, szukają nowych przyjaciół, ponieważ już ich mają. Jeśli nigdy nie studiowałeś i po prostu przenosisz się do nowego miasta, możesz chodzić na imprezy i próbować poznawać ludzi, i to działa. Ale nie każdy desperacko szuka przyjaciół - dodała.

"Postaraj się poznać najzdolniejszych kolegów"

Zdaniem Guo największym atutem firmy są zatrudnieni w niej ludzie, a najlepszym źródłem potencjalnych pracowników są koledzy ze studiów.

- Postaraj się poznać najzdolniejszych i zaprzyjaźnij się z nimi. Osobiście uważam, że najlepszym miejscem do tego jest właśnie uczelnia. Nie przychodzi mi do głowy żadne inne miejsce, w którym byłoby tak wiele inteligentnych osób i które byłoby bardziej odpowiednie do poznania przyszłych pracowników - powiedziała w rozmowie z CNBC.

Według niej ta sieć znajomych będzie przydatna, ponieważ ma się pulę utalentowanych osób do zatrudnienia. Lucy Guo dodała, że jej koledzy z dwuletniego programu Thiel Fellowship zmotywowali ją do osiągnięcia sukcesu jako przedsiębiorca.

- Stajesz się częścią społeczności, w której tworzenie firm-jednorożców jest czymś normalnym, ponieważ aby zbudować firmę, trzeba być trochę szalonym. Musisz być na tyle arogancki, aby wierzyć, że masz szansę na to. Łatwiej jest w to wierzyć i oszukiwać samego siebie, gdy otacza cię tak wiele osób, które to osiągnęły i myślę, że na tym polega piękno San Francisco i programu Thiel Fellowship - stwierdziła w rozmowie z CNBC.

Inni absolwenci programu, podobnie jak Guo, stworzyli tak zwane "jednorożce" (z ang. unicorn) - startupy wyceniane na ponad 1 miliard dolarów - od Ethereum Vitalika Buterina po Figma Dylana Fielda i Oyo Rooms Ritesha Agrawala.

Autorka/Autor:/kris

Źródło: CNBC