Samolot WizzAir zmienił trasę, LOT "przygotowuje alternatywne scenariusze"

Jak dodał, zgodnie z rozkładem rejsów, w poniedziałek LOT ma do zrealizowania loty do Mińska i Moskwy.

Agencja Interfax-Ukraina podała, że rejs z Kijowa do Tallinna obsługiwany przez węgierskie linie lotnicze WizzAir zmienił w poniedziałek regularną trasę. Jak wynika z danych serwisu FlightRadar, ominął przestrzeń powietrzną Białorusi i odbył lot przez przestrzeń powietrzną Polski. Szacuje się, że długość trasy przelotu zwiększyła się średnio o ok. 30 procent.

Serwis FlightRadar zwrócił także uwagę na zmianę trasy przez samolot Austrian Airlines lecący z Wiednia do Moskwy.

Przymusowe lądowanie w Mińsku

W niedzielę pod pretekstem zagrożenia bombowego Białoruś zmusiła do lądowania na lotnisku w Mińsku samolot linii Ryanair lecący z Aten do Wilna. Doszło wówczas do zatrzymania lecącego nim opozycyjnego aktywisty Ramana Pratasiewicza. Jeden z autorów prowadzonego na Telegramie opozycyjnego kanału Nexta, którego działanie władze uznały za ekstremizm, poszukiwany był listem gończym przez białoruskie organy ścigania.