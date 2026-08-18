Ze świata Cyberatak na Łotwie. Skradziono dane większości mieszkańców Oprac. Natalia Kieszek |

Cyberbezpieczeństwo. Krzysztof Gawkowski o bezpieczeństwie w internecie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Do cyberataku doszło w pierwszej połowie sierpnia, a cyberprzestępca wszedł w posiadanie wrażliwych informacji, docierając do bazy archiwalnych rachunków i opłat z okresu prawie 20 lat, od 2008 roku.

Władze Łotwy, liczącej 1,8 mln mieszkańców, nie wykluczają ataku hybrydowego.

Wyciekły dane większości mieszkańców

W wyniku cyberataku skradzione zostały dane około 1,2 mln osób fizycznych i około 200 tys. podmiotów prawnych. W komunikacie podkreślono, że atakujący mógł uzyskać takie dane jak:

numery identyfikacyjne potwierdzające tożsamość,

adresy zameldowania,

numery rejestracyjne firm,

tablice rejestracyjne pojazdów.

Premier Łotwy, Andris Kulbergs nie wykluczył, że był to atak hybrydowy na łotewską infrastrukturę krytyczną, przeprowadzony przez obce państwo.

Dochodzenie w sprawie cyberataku

W związku z atakiem policja wszczęła dochodzenie. Informację o kradzieży wrażliwych danych większości mieszkańców Łotwy początkowo ujawniła mediom niezależna instytucja ds. zapobiegania incydentom cybernetycznym (Cert.lv).

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Prezydent Łotwy, Edgars Rinkeviczs stwierdził, że po wycieku tak ogromnej ilości informacji kierownictwo CSDD nie powinno kontynuować pracy. "Reputacja i zaufanie publiczne do tej instytucji zostały nadszarpnięte" - napisał prezydent na platformie X.

CSDD podlega Ministerstwu Transportu. Zajmuje się m.in. rejestracją pojazdów, wydawaniem praw jazdy czy przeprowadzaniem przeglądów pojazdów.