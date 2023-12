Były prezes banku centralnego trafi za kratki, straci też majątek. W tle związki z Rosją

Rimszeviczs, który stał na czele banku od 2001 do 2019 roku, został zatrzymany w 2018 roku przez Biuro Przeciwdziałania Korupcji (KNAB) w związku z zarzutami przyjęcia łapówki. Zawieszono go wówczas w pełnieniu obowiązków.

Chodzi o korzyści majątkowe od banku Trasta komercbanka. Według śledczych Rimszeviczs przyjął od jego przedstawicieli pieniądze i wykupiono dla niego wycieczkę. Portal Radia Swoboda pisze w czwartek, że był to wyjazd wędkarski na rosyjską Kamczatkę.

"Jeden z wielu skandali"

"To jeden z wielu skandali związanych z łapówkarstwem, praniem brudnych pieniędzy i oszustwami, które wstrząsnęły Łotwą i sąsiednią Estonią w ostatnich latach, gdy władze próbowały położyć kres wieloletniemu procederowi wyprowadzania przez Rosjan pieniędzy, w dużej mierze podejrzanego pochodzenia, z Rosji przez Łotwę" - czytamy w dzienniku "Financial Times".

W 2018 roku zamknięto trzeci co do wielkości łotewski bank ABLV po tym, jak Stany Zjednoczone oskarżyły go o pomoc w finansowaniu północnokoreańskiego programu zbrojeniowego. Zaledwie kilka dni później Rimszeviczs został aresztowany, a następnie oskarżony o przyjmowanie łapówek od udziałowców Trasta Komercbanka, który został zamknięty w 2016 roku.