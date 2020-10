Jedna z największych fuszerek w historii. Niemieckie lotnisko może wreszcie rozpocząć działalność

Nowy port lotniczy Berlina ma być trzecim co do wielkości w Niemczech - po Frankfurcie nad Menem i Monachium.

Nie będzie wielkiej imprezy

- Droga do otwarcia nie była łatwa. Berlin i całe Niemcy stały się pośmiewiskiem, my, niemieccy inżynierowie, wstydziliśmy się - powiedział na konferencji prasowej. - Wzrost kosztów z około 2,7 mld euro do prawie 6 mld jest trudny do zaakceptowania. Nie ma powodu, by chwalić się projektem, więc jest jasne: nie ma dużej imprezy, po prostu otwieramy - dodał.