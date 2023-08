"Strefa bez dzieci". Pierwszy europejski przewoźnik wprowadza miejsca tylko dla dorosłych

czytaj dalej

Orlen może kupić Zakłady Azotowe w Puławach, należące do Grupy Azoty. Decyzja w sprawie ewentualnego zakupu ma zostać podjęta do końca 2023 roku - zapowiedział Daniel Obajtek, prezes Orlenu. - Musimy bardzo mocno sprawdzić, w jakim stanie są Puławy, gdyż jest to transakcja biznesowa - zastrzegł.