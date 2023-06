W ciągu 20 lat liczba prywatnych odrzutowców na świecie wzrosła ponad dwukrotnie

Elon Musk znany z ekstremalnie krótkich lotów

Elon Musk to jeden z liderów listy miliarderów magazynu "Forbes" The Washington Post/Getty Images

Apel o koniec z przywilejami

"Ten drogi, wysokoemisyjny sposób podróżowania szkodzi zarówno planecie, jak i podatnikom, którzy subsydiują go ultrabogatym" – skomentowali autorzy badania. Należy skończyć z uprzywilejowaniem prywatnych podróży lotniczych, a by to zrobić, prawodawcy powinni podwyższyć podatek od zakupu samolotów, paliwa do takich maszyn, a także wprowadzić specjalną opłatę od lotów wykonywanych na krótkich dystansach - napisano w raporcie amerykańskiego ośrodka. W ubiegłym roku z lotniska Berlin-Brandenburg (BER) także korzystało wiele prywatnych odrzutowców – było to w sumie blisko 10 tys. startów i lądowań – napisał niemiecki portal RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), komentując wyniki badani. Dane za 2022 roku z berlińskiego lotniska mówią o 9850 lotach prywatnych i biznesowych, rok wcześniej było ich mniej - 8688 – przy czym w tych statystykach nie uwzględniono lotów rządowych.