Los kupiony na stacji benzynowej, gigantyczna wygrana

Zwycięskie numery to: 30, 43, 45, 46, 61 oraz dodatkowy tzw. Mega Ball - 14. Zapewniły one drugą co do wysokości wygraną kwotę w historii Mega Millions. Więcej, 1,537 mld dolarów, zdobył w roku 2018 posiadacz zwycięskiego losu w Karolinie Południowej.