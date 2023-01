Druga najwyższa w historii kumulacja w Mega Millions. W piątek 13-go ktoś do wygrania ponad miliard

We wtorek w amerykańskiej loterii Mega Millions można było wygrać ponad miliard dolarów. Nikt jednak nie wytypował poprawnie sześciu liczb. To było już 25. losowanie z rzędu, w którym nie wyłoniono zwycięzcy.

Mega Millions. W piątek losowanie

Pechowy piątek 13-tego?

"Wiele osób sądzi, że piątek 13-tego to pechowy dzień. Na przestrzeni ostatnich lat wiele razy jednak okazał się on szczęśliwy dla graczy Mega Millions. Do tej pory w te dni kumulacje rozbito aż sześć razy. Istnieją szanse, że kolejny piątek 13-tego też okaże się dla któregoś z graczy wyjątkowo radosnym dniem i wcale nie są one małe" - czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie loterii.