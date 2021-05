Przewoźnik "zmuszony do odwołania lotu". Rosja nie wydała zgody na trasę omijającą Białoruś

Rosyjskie władze nie zgodziły się, by linie lotnicze Austrian Airlines leciały do Moskwy nową trasą, która omijałaby białoruską przestrzeń powietrzną - podał austriacki przewoźnik. Lot z Wiednia do Moskwy został odwołany.

Omijanie Białorusi

"Austrian Airlines zawiesiły loty w przestrzeni powietrznej Białorusi do odwołania na podstawie rekomendacji Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego. Z tego powodu również konieczne jest skorygowanie trasy lotu z Wiednia do Moskwy. Zmiana trasy lotu ma być zaakceptowana przez władze. Rosyjskie władze nie dały nam takiego pozwolenia. W wyniku tego Austrian Airlines były zmuszone do odwołania dzisiejszego lotu z Wiednia do Moskwy" - poinformowały linie rosyjską agencję TASS.