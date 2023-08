Oto największy producent lodów w Unii Europejskiej

czytaj dalej

Rosja od maja do lipca wysłała do Indii 134 tankowce przewożące 108 milionów baryłek ropy. Oznacza to, że rosyjskie firmy zarobiły około 800 milionów dolarów - wyliczył "Financial Times". Gazeta zauważyła, że do tego trzeba dodać rosyjską "flotę cieni", czyli tankowce kupione po rozpoczęciu wojny przez fasadowe spółki. To dało dodatkowy zysk w wysokości około 1,15 miliardów dolarów.