Litwa zrezygnowała z importu rosyjskiego gazu

Litwa całkowicie zrezygnowała z rosyjskiego gazu - poinformowało ministerstwo energetyki w Wilnie. Resort podkreślił, że to odpowiedź na szantaż energetyczny Rosji wobec Europy i wojnę na Ukrainie. Dzięki temu państwo ma osiągnąć całkowitą niezależność energetyczną.

Litwa rezygnuje z rosyjskiego gazu

- Uniezależniliśmy się od dostaw rosyjskiego gazu jako pierwszy kraj UE spośród państw będących odbiorcami Gazpromu - podkreśla minister energetyki Dainius Kreivys. Dodał, że "jest to wynik wielu lat konsekwentnej polityki energetycznej i podjętych w odpowiednim czasie decyzji infrastrukturalnych".

Zgodnie z planowanym harmonogramem co miesiąc do terminalu będą docierały trzy duże ładunki LNG, co powinno wystarczyć dla wszystkich klientów.