Ze świata Litwa rozważa podatek od nadzwyczajnych zysków. Orlen reaguje Oprac. Wiktor Knowski |

Dariusz Korneluk o sprawie Orlenu: prokurator zawnioskował o areszty tymczasowe dla czterech osób Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka

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- Przekazaliśmy wprost, między wierszami oraz publicznie, że nie rezygnujemy ze sprawy nadzwyczajnych zysków - oświadczył Sinkeviczius, odpowiadając na pytanie parlamentarzystów o to, czy litewski rząd konsultował z Orlenem kwestię proponowanego podatku.

Premier dodał, że sprawa podatku jest delikatna, a w grę wchodzą również wzajemne stosunki sąsiedzkie. - Ale musimy na to patrzeć z perspektywy suwerennego państwa i to właśnie robię - zaznaczył Sinkeviczius, cytowany przez agencję BNS.

Podatek od nadzwyczajnych zysków na Litwie

We wtorek prezes Orlenu Ireneusz Fąfara poinformował PAP Biznes, że spółka analizuje celowość inwestycji w modernizację rafinerii w Możejkach, a alternatywą jest zamknięcie zakładu. Litewskie władze sugerowały, że zapowiedź Orlenu jest związana z dyskusjami o wprowadzeniu na Litwie podatku od nadzwyczajnych zysków firm energetycznych. Sinkeviczius polecił w środę ministrom pilne przygotowanie propozycji w tej sprawie.

Mindaugas Sinkeviczius Źródło zdjęcia: Valdemar Doveiko/PAP

Litewski minister spraw zagranicznych Kestutis Budrys powiedział w czwartek, że potencjalne korzyści z nowego podatku, który dotknąłby Orlen Lietuva, mogłyby być niewielkie wobec możliwych konsekwencji politycznych, takich jak pogorszenie relacji z Polską.

Należąca do polskiego koncernu Orlen spółka Orlen Lietuva jest właścicielem rafinerii w Możejkach i terminalu naftowego w Butyndze. Jest to jedyna rafineria ropy naftowej w państwach bałtyckich. Orlen Lietuva jest jedną z największych litewskich firm, największym płatnikiem podatków w tym państwie i jednym z największych eksporterów.

Sinkeviczius powiedział w czwartek, że nowy podatek dotknąłby nie tylko Orlen, ale również "jedną-dwie inne firmy energetyczne". Zaznaczył, że rząd analizuje możliwe skutki wprowadzenia nowej daniny.

Wpływ na inwestycję Orlenu

Litewski rząd został poinformowany przez Orlen, że "dodatkowe podatki wpłynęłyby na realizację planów inwestycyjnych firmy" dotyczących Możejek - uzupełnił premier. Fąfara powiedział PAP Biznes, że rafineria w Możejkach jest z czysto finansowej perspektywy głęboko nierentowną inwestycją.

W ciągu ostatnich 20 lat w zakup i modernizację rafinerii w Możejkach grupa Orlen zainwestowała ponad pięć miliardów dolarów. W tym czasie Orlen Lietuva wypracowała łącznie około jednego miliarda dolarów zysku. Prezes Orlenu podkreślił jednocześnie, że jest to perspektywa czysto ekonomiczna, a nie można ignorować tego, że "Orlen Lietuva to gwarant bezpieczeństwa energetycznego w regionie, szczególnie w obecnych warunkach geopolitycznych".