Kraje bałtyckie ograniczą możliwości wjazdowe dla obywateli Rosji

W poniedziałek w Unii Europejskiej weszło w życie całkowite zawieszenie umowy o ułatwieniach wizowych z Rosją. Skutkować to będzie podniesieniem opłaty za wniosek wizowy z 35 do 80 euro, koniecznością przedstawiania dodatkowych dokumentów uzasadniających, wydłużeniem okresu rozpatrywania wniosków oraz zaostrzeniem zasad wydawania wiz wielokrotnego wjazdu.

Trudniejszy wjazd dla Rosjan z wizami Schengen

Szef resortu Edgars Rinkeviczs napisał z kolei: "Rosjanie, nie próbujcie przekroczyć granicy, nikt na was tu nie czeka, kończcie wojnę wobec Ukrainy i wynocha z tego pięknego kraju!".

Minister spraw zagranicznych Estonii Urmas Reinsalu zwrócił natomiast uwagę, że z wiz turystycznych korzystają rosyjscy agenci. Ujawnił też, że służby jego kraju w ostatnich tygodniach zabiegały o to, aby także Finlandia dołączyła do porozumienia o zamknięciu granic przed Rosjanami. Finlandia jednak tego nie zrobiła, a jej MSZ tłumaczyło, że ogólny zakaz wjazdu dla obywateli jednego kraju (Rosji) jest sprzeczny z prawem krajowym i międzynarodowym.

"Europa podjęła już szereg ważnych decyzji, by pohamować agresję Rosji przeciwko Ukrainie, ale nie są one wystarczające i musimy pójść dalej” – tłumaczył Nauseda. Zaznaczył też, że „wojna musi stać się dla agresora ciężarem nie do zniesienia”.