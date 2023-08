Nowa edycja listy szanghajskiej. Dziewięć polskich uczelni w zestawieniu

czytaj dalej

- Wszystkie kraje mają dziś jednocyfrową inflację, a my jesteśmy na drugim miejscu po Węgrzech. Zakładam się, że za rok o tej porze będziemy mieć najwyższą - stwierdził w programie "Jeden na jeden" w TVN24 Bogusław Grabowski, były członek RPP. Gość Agaty Adamek stwierdził, że baner inflacyjny na budynku NBP został zdjęty, bo "już się zdezaktualizował i pokazał jak kłamliwa była tam teza". Grabowski pytał na antenie o politykę pieniężną NBP: "na jakiej dobrej drodze jest? Do katastrofy, do kryzysu?"