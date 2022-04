Lista najbogatszych Forbesa. Z zestawienia zniknęło ponad 30 Rosjan

czytaj dalej

Polska wydała już 700 tysięcy numerów PESEL dla obywateli Ukrainy, którzy uciekli do Polski przed wojną - poinformował we wtorek wiceszef MSWiA, pełnomocnik rządu ds. uchodźców wojennych z Ukrainy Paweł Szefernaker. Jak zaznaczył, w 96 procent tych osób to kobiety i dzieci. Ponad połowa uchodźców z Ukrainy to dzieci, a ponad 40 procent to kobiety w wieku 19-65 lat. - To pokazuje wyjątkowy obraz migracji - dodał wcześniej na antenie Polskiego Radia wiceminister.