Ze świata Linia lotnicza na krawędzi strajku. Możliwe utrudnienia dla pasażerów

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Na poniedziałek i wtorek związki zawodowe i SAS zaplanowały mediacje w sprawie żądań pracowników pokładowych skandynawskich linii lotniczych. Jeśli zakończą się fiaskiem, strajk może rozpocząć się w środę rano.

Spór dotyczy płac. Związkowcy w imieniu pracowników SAS żądają podwyżek, wskazując, że personel pokładowy przewoźnika zarabia nawet 20 procent mniej niż pracownicy na podobnych stanowiskach u konkurencji.

Fellesforbundet zapowiedział, że jeśli porozumienie nie zostanie osiągnięte, w środę do pracy nie przyjdzie niemal 500 pracowników kabinowych SAS.

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Strajk w Norwegii

Cytowany przez portal Nettavisen rzecznik prasowy przewoźnika Oeystein Schmidt podkreślił, że ewentualny strajk nie obejmie rejsów krajowych i krótkodystansowych tras europejskich obsługiwanych przez SAS Connect i SAS Link.

Fellesforbundet to jeden z największych norweskich związków zawodowych. Tej wiosny po wielotygodniowym strajku w hotelarstwie i gastronomii wymusił na pracodawcach podwyżki wynagrodzeń dla pracowników branży oraz ustępstwa dotyczące rozliczania ich zwolnień lekarskich.

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