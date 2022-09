"My tę wojnę z Putinem na razie przegrywamy". Ekspert o kryzysie energetycznym

"To uderzenie pojawi się razem z pierwszym zimniejszym dniem"

W jego ocenie owo "jak długo", "oznacza jeszcze determinację właściciela do ponoszenia horrendalnych kosztów lub też często niewiedzę, że to być może już działanie na szkodę firmy i zależy w dużej mierze od dotychczasowej pozycji rynkowej (prawie monopol) do wiedzy chęci możliwości przerzucenia kosztów na końcowego odbiorcę, to znaczy chleb trzeba będzie kupić".

"O to właśnie Putinowi chodziło"

- I na bieżąco korygowanie, bo to jest wojna, w UE wojna na razie energetyczna, ale my tę wojnę z Putinem na razie przegrywamy, ciągle. Mam nadzieje, że się to odwróci. Działamy reaktywnie, a nie proaktywnie, a to trzeba zmienić, by to nasze decyzje i przemyślenia jego zaskakiwały a nie odwrotnie, jak to miało miejsce z NS1 (Nord Stream 1 - gazociąg, który tłoczy gaz z Rosji do Niemiec). Rosjanie ostatnio ograniczyli dostawy tą drogą - zauważył Sikora.