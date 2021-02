Amerykański raper wszczepił sobie w czoło diament wart 24 miliony dolarów

Muzyk twierdzi, że ten kamień jest więcej wart niż jego dom i wszystkie jego samochody, dlatego uznał, że umieszczenie tak drogocennego kamienia w sygnecie byłoby niebezpieczne – bałby się, że go zgubi. Woli pilnować go jak oka w głowie, więc uznał, że będzie go nosił na swoim czole. I kazał go sobie tam wszczepić. Efektami pochwalił się na Instagramie.