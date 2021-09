Polacy wyjeżdżają z Wielkiej Brytanii. Najnowsze dane

To drugi z rzędu w publikowanych co pół roku przez ONS statystykach demograficznych tak znaczący spadek liczby obywateli polskich - po 83 tys. w pierwszej połowie 2020 roku, co było największym spadkiem w jednym półroczu od momentu rozpoczęcia masowych migracji Polaków po wejściu Polski do UE i otwarcia brytyjskiego rynku pracy w 2004 roku. Oznacza to, że w ciągu całego 2020 roku liczba obywateli polskich w Wielkiej Brytanii zmniejszyła się o 162 tys. i niemal dokładnie wróciła do poziomu z 2013 roku; wówczas było to 736 tys.