Bloomberg o lex anty-TVN: spór wokół ustawy budzi niepokój inwestorów

Ustawa anty-TVN budzi niepokój inwestorów - pisze agencja Bloomberg. Jak wskazano, kontrowersyjnym projektem nowelizacji ustawy medialnej w przyszłym tygodniu mają się zająć posłowie, ale "niezależnie od tego, co się stanie, szkody mogą być już wyrządzone".

"Populistycznej władzy w Polsce nie jest obce robienie sobie wrogów, czy to wśród sędziów, migrantów, mniejszości seksualnych czy Unii Europejskiej. Jego walka z Discovery może być trudniejsza do przeoczenia przez inwestorów" - zauważa Bloomberg.

Lex anty-TVN

Jak wskazuje agencja, "partia rządząca przygotowała ustawę medialną, która zdaniem premiera Mateusza Morawieckiego jest potrzebna, aby zapobiec wejściu na rynek firm rosyjskich i chińskich". "Jednak przepisy są wymierzone w jedną firmę: amerykańskiego właściciela polskiego nadawcy TVN. Regulator od ponad roku odmawia przedłużenia koncesji dla kanału informacyjnego TVN24" - pisze Bloomberg. Agencja dodaje, że w związku z nowymi przepisami pojawiają się pytania o to, czy w Polsce nastąpiła zmiana w podejściu do inwestorów, których władze zazwyczaj szukały w celu tworzenia nowych miejsc pracy.

Wysoki rangą urzędnik Departamentu Stanu USA - na którego powołuje się Bloomberg - powiedział, że ustawa medialna - jeśli zostanie wprowadzona w życie - będzie miała wpływ na przyszłe decyzje amerykańskich inwestorów. Jak przypomniano, w środę republikańscy i demokratyczni amerykańscy senatorowie wystosowali wspólne oświadczenie w sprawie lex anty-TVN , w którym skrytykowano polski rząd za działania "zmierzające do ograniczenia niezależności mediów i podważenia jednej z największych amerykańskich inwestycji w tym kraju". Jak podkreślili, "decyzja o wprowadzeniu takiego prawa w życie może mieć negatywne konsekwencje dla stosunków obronnych, biznesowych oraz handlowych".

Amerykańskie inwestycje w Polsce

Tymczasem Polska - jak pisze Bloomberg - "skutecznie unika wykonywania orzeczeń unijnych sądów, z którymi się nie zgadza, naruszając paneuropejski system prawny, który pomógł jej przyciągnąć 200 mld dolarów bezpośrednich inwestycji zagranicznych od momentu wejścia do UE w 2004 roku". Wiceszefowa Komisji Europejskiej Vera Jourova powiedziała w ubiegłym miesiącu, że zagraniczne firmy obawiają się reform prawnych w Polsce.

"Dla Morawieckiego i rządzącej partii Prawo i Sprawiedliwość ustawa jest kolejnym dowodem na to, że po dekadach biernego przyjmowania międzynarodowego porządku, kraj wreszcie broni swoich praw. Krytycy twierdzą, że TVN24 wielokrotnie ujawniał afery korupcyjne na różnych szczeblach władzy. Na razie nic nie wskazuje też na to, by o polski rynek zabiegały podmioty rosyjskie czy chińskie" - wskazuje Bloomberg.