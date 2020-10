Lentilky po 110 latach znikają z Czech

Lentilky przenoszą się do Niemiec

Powodem jest m.in. zmiana receptury. "Ujednolicamy recepturę Lentilków i Smarties, co oznacza, że ​​w Lentilkach będzie mniej cukru, a więcej czekolady, co zostało ustalone na podstawie testów konsumenckich - powiedział w rozmowie z czeską stacją Vratislav Janda, dyrektor ds. korporacyjnych w Nestle.

Kolejna przyczyna to zmiana opakowania. Lentilky mają być pakowane w papierowe tuby. Tymczasem, jak przekazano, wymagania produkcyjne można obecnie spełnić tylko w Hamburgu. - Chcemy pakować Lentilky w opakowania papierowe, co wymaga odpowiedniej technologii. Nie mamy takich maszyn w Czechach, są one w Hamburgu - wskazał Janda.