LeBron James pierwszym uprawiającym sport miliarderem

LeBron James, supergwiazda Los Angeles Lakers, zdołała dokonać kolejnego wyczynu. To nie tylko najlepszy strzelec w historii NBA, ale także najlepiej opłacany gracz i przede wszystkim pierwszy grający miliarder - podał "Forbes".

7 lutego James zdobył 38 punktów w przegranym 133-130 meczu z Oklahoma City Thunder i wyprzedził Kareema Abdula-Jabbara jako najlepszego strzelca w historii NBA. Poprzedni rekord 37 387 punktów utrzymywał się przez prawie 40 lat. Dla Jamesa to kolejne osiągnięcie w bogatym już życiorysie - ma na koncie 19 występów w Meczu Gwiazd, 18 wyborów do All-NBA (grono 15 najlepszych graczy w sezonie), cztery nagrody MVP dla najlepszego zawodnika sezonu zasadniczego i cztery mistrzostwa NBA.

- Pobicie rekordu w obecności takiej wielkiej legendy jak Kareem (był na trybunach - red.) wiele dla mnie znaczy - powiedział James ze łzami w oczach tuż po pobiciu rekordu i dodał: - Nigdy, nawet za milion lat, nie wyśniłbym tego lepiej niż to, co stało się dziś wieczorem.

LeBron James miliarderem - jak się dorobił?

Dominacja LeBrona Jamesa na parkiecie NBA może tylko równać się z tym, co robi poza boiskiem. W październiku zajął pierwsze miejsce na liście "Forbesa" najlepiej opłacanych graczy NBA - jego zarobki wynoszą 124,5 miliona dolarów przed opodatkowaniem i opłatami agentów w sezonie 2022-23.

James zgarnia fortunę przede wszystkim poza parkietem, gdzie jego wynagrodzenie sięga 80 milionów dolarów - dzięki lukratywnym umowom między innymi z Nike, AT&T i Beats By Dre. Według szacunków magazynu zarobki LeBrona w całej karierze zbliżą w 2023 roku do 1,3 miliarda dolarów (przed opodatkowaniem).

James to nie tylko sportowiec i celebryta, który zarabia na parkiecie i na reklamach. Niezwykle ważne dla niego jest prowadzenie biznesów, co jednak nie znajduje odzwierciedlenia w szacunkach "Forbesa".

Jak wyjaśnił magazyn, LeBron otrzymuje także wynagrodzenie z tytułu posiadania akcji, na przykład od firmy zajmującej się technologią fitness - Tonal. W 2015 roku odstąpił od umowy z McDonald's, dzięki której miał zarobić 15 milionów dolarów w ciągu czterech lat, po to, by dołączyć do sieci Blaze Pizza jako inwestor. Co więcej, James był także współzałożycielem firmy zajmującej się produkcją suplementów dla sportowców Ladder, a niedawno zainwestował w Major League Pickleball, niemieckiego producenta Canyon Bicycles i markę mleka Neutral Foods - wyliczał "Forbes".

Dodał, że James w 2020 roku był współzałożycielem firmy zajmującej się rozwojem i produkcją rozrywki o nazwie SpringHill Company, która w 2021 roku została wyceniona na około 725 milionów dolarów. To jeden z producentów filmu Space Jam: A New Legacy i filmu dokumentalnego HBO What's My Name: Muhammad Ali. James pozostaje największym udziałowcem firmy.

LeBron James Getty Images

LeBron James - pierwszy wciąż grający miliarder w NBA

Te inwestycje sprawiły, że James osiągnął kolejny kamień milowy - stał się pierwszym aktywnym sportowcem miliarderem. "Forbes" oszacował, że dzięki udziałom w SpringHill, Boston Red Sox i Liverpool FC, Fenway Sports Group, Blaze Pizza, nieruchomościom i zarobkom z gry w koszykówkę i reklam, majątek LeBrona przekroczył ponad 1 miliard dolarów. Tiger Woods i Michael Jordan to jedyni inni sportowcy, którzy osiągnęli status miliarderów, przy czym MJ dokonał to ponad dekadę po tym, jak przeszedł na koszykarską emeryturę, a Woods wskoczył na listę miliarderów kilka dni po tym, jak udało się to Jamesowi - wskazał magazyn.

Dodał, że jeszcze osiem lat przed tym, jak został miliarderem, James brał taką możliwość pod uwagę w wywiadzie dla GQ z 2014 roku. - Jeśli to się zdarzy, to będzie to moje największe osiągnięcie - jeśli będę sportowcem wartym miliard dolarów. (...) Będę podekscytowany - mówił wtedy James.

"Forbes" podkreślił, że to może nie być koniec wyczynów LeBrona - ani na parkiecie, ani poza nim. James otwarcie mówił o byciu właścicielem drużyny NBA - poszedłby w ten sposób w ślady Jordana, który kupił Charlotte Hornets (wtedy Bobcats) w 2010 roku. W październiku 2022 roku James wyraził zainteresowanie założeniem zespołu w Las Vegas.

Na razie James czeka, aż jego pierwsze dziecko - Bronny - będzie mógł zagrać w NBA. James wielokrotnie podkreślał, że zakończy karierę dopiero po tym, jak będzie mógł zagrać z synem. Bronny będzie mógł wziąć udział w Drafcie (naborze do NBA) w 2024 roku. James przedłużył kontraktu z Lakers o dwa lata za 97,1 miliona dolarów z opcję dla gracza na sezon 2024-25.

- Wiem, że mogę grać jeszcze kilka lat - podkreślił James po rekordowym meczu z 7 lutego.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:kris/dap

Źródło: Forbes