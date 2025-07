Ta zabawka podbija świat. Ponad trzykrotny wzrost zysków

W pierwszym półroczu 2025 roku Pop Mart, chiński producent zabawek, odnotował wzrost zysków o 350 procent. Kluczem do sukcesu okazały się pluszowe lalki Labubu, których ceny na rynku wtórnym sięgają nawet setek tysięcy dolarów.

Figurki Labubu są sprzedawane głównie w tzw. blind boxach, czyli zamkniętych pudełkach, których zawartość pozostaje tajemnicą aż do otwarcia. Ta strategia sprzedaży - choć krytykowana za podobieństwo do hazardu - przyciąga tłumy klientów i tworzy silny popyt kolekcjonerski.

Ogromne zyski producenta Labubu

Przychód Pop Mart w 2024 roku wyniósł ponad 1,8 miliarda dolarów, z czego prawie jedna czwarta pochodziła ze sprzedaży pluszowych zabawek. Firma, której akcje notowane są w Hongkongu, zwiększyła swoją wartość rynkową do ponad 42 miliardów dolarów, wyprzedzając między innymi producenta lalek Barbie - przedsiębiorstwo Mattel.

Tylko w pierwszej połowie 2025 roku sprzedaż Labubu w USA wzrosła o 5000 procent, a ogromny popyt zmusił niektóre sklepy do czasowego wstrzymania sprzedaży. Równolegle kwitnie rynek wtórny - ceny najrzadszych modeli sięgają setek tysięcy dolarów, a w czerwcu w Pekinie gigantyczny Labubu został sprzedany za 150 tysięcy dolarów.

Chińskie władze dostrzegają w sukcesie Labubu potencjał miękkiej siły (soft power). Państwowa prasa nazwała markę "symbolem oryginalnego eksportu kultury", podkreślając rosnącą rolę Chin jako kreatora globalnych trendów. Stworek stał się symbolem rosnących wpływów kulturowych Chin. Równocześnie pojawiają się ostrzeżenia przed marketingiem skierowanym do dzieci i promowaniem zachowań kompulsywnych.

Hongkońsko-belgijski twórca Labubu, Kasing Lung, dorastał w Holandii . Inspiracją dla jego projektów były nordyckie mity oraz własna seria książek ilustrowanych z 2015 roku, przedstawiających magiczne postacie z baśniowego świata. Mimo zadziornego wyglądu Labubu w oryginalnym zamyśle to istota o dobrym sercu, której działania często przynoszą skutek odwrotny do zamierzonego.

"To coś więcej niż zabawka"

"Labubu to coś więcej niż zabawka - to zjawisko społeczne" - ocenił cytowany przez The Wall Street Journal analityk Carlton Lai.