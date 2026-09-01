Ze świata Ładunki wybuchowe w pobliżu niemieckiej elektrowni. Tuż przy polskiej granicy Oprac. Alicja Skiba |

Ładunki wybuchowe w pobliżu elektrowni w Niemczech niedaleko granicy z Polską Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Frank Hammerschmidt/PAP/EPA

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Według dziennika "Maerkische Allgemeine Zeitung" policja miała znaleźć na miejscu kilka wyrzutni rakiet z ładunkami wybuchowymi i je zneutralizować. Ponadto dziennik dysponuje zdjęciem, które ma przedstawiać takie urządzenie o niejasnej, prawdopodobnie domowej konstrukcji.

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Śledztwo w sprawie ładunków wybuchowych

Niemieckie media piszą o prawdopodobnym zamachu na elektrownię Jaenschwalde. Policja nie podaje na razie dalszych szczegółów. Śledztwo w tej sprawie przejął Urząd Kryminalny Brandenburgii (LKA).

Według wstępnych ustaleń do awarii nie doszło. Rzecznik operatora elektrowni, koncernu Leag, przekazał, że nikt z pracowników firmy nie odniósł obrażeń.

Niedaleko od granicy Polski

W stacji transformatorowej Preilack w powiecie Spree-Neisse, nieopodal granicy Brandenburgii z Saksonią i około 20 km od granicy z Polską, rozdzielany jest ponadregionalnie i regionalnie prąd wytwarzany w elektrowni Jaenschwalde. Elektrownia powstała w latach 1976-1989 jako ostatnia nowo budowana elektrownia w NRD.

Mapa - elektrownia Jaenschwalde, położona nieopodal Chociebuża

Jaenschwalde, położona nieopodal Chociebuża, jest największą elektrownią węglową Brandenburgii i uchodziła za centrum dawnego okręgu energetycznego NRD. Elektrownia ma zostać wyłączona w 2028 roku.