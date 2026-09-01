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Ładunki wybuchowe w pobliżu niemieckiej elektrowni. Tuż przy polskiej granicy

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Brandenburg
Ładunki wybuchowe w pobliżu elektrowni w Niemczech niedaleko granicy z Polską
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Frank Hammerschmidt/PAP/EPA
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W pobliżu dużej elektrowni węglowej Jaenschwalde, przy stacji transformatorowej w Turnow-Preilack w Brandenburgii, znaleziono ładunki wybuchowe - poinformował we wtorek dziennik "Maerkische Allgemeine Zeitung" (MAZ). Na miejscu pracują saperzy. Do zdarzenia doszło około 20 kilometrów od granicy z Polską.

Według dziennika "Maerkische Allgemeine Zeitung" policja miała znaleźć na miejscu kilka wyrzutni rakiet z ładunkami wybuchowymi i je zneutralizować. Ponadto dziennik dysponuje zdjęciem, które ma przedstawiać takie urządzenie o niejasnej, prawdopodobnie domowej konstrukcji.

Śledztwo w sprawie ładunków wybuchowych

Niemieckie media piszą o prawdopodobnym zamachu na elektrownię Jaenschwalde. Policja nie podaje na razie dalszych szczegółów. Śledztwo w tej sprawie przejął Urząd Kryminalny Brandenburgii (LKA).

Według wstępnych ustaleń do awarii nie doszło. Rzecznik operatora elektrowni, koncernu Leag, przekazał, że nikt z pracowników firmy nie odniósł obrażeń.

Niedaleko od granicy Polski

W stacji transformatorowej Preilack w powiecie Spree-Neisse, nieopodal granicy Brandenburgii z Saksonią i około 20 km od granicy z Polską, rozdzielany jest ponadregionalnie i regionalnie prąd wytwarzany w elektrowni Jaenschwalde. Elektrownia powstała w latach 1976-1989 jako ostatnia nowo budowana elektrownia w NRD.

Mapa - elektrownia Jaenschwalde, położona nieopodal Chociebuża
Mapa - elektrownia Jaenschwalde, położona nieopodal Chociebuża

Jaenschwalde, położona nieopodal Chociebuża, jest największą elektrownią węglową Brandenburgii i uchodziła za centrum dawnego okręgu energetycznego NRD. Elektrownia ma zostać wyłączona w 2028 roku.

Źródło: PAP
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Tagi:
NiemcyEnergia elektryczna
Alicja Skiba
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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