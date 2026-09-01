Ze świata Ładunki wybuchowe przy granicy z Polską. Śledztwo w toku Oprac. Alicja Skiba |

Brandenburg Źródło zdj. gł.: Patrick Pleul/PAP/EPA

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Według dziennika "Maerkische Allgemeine Zeitung" policja miała znaleźć na miejscu kilka wyrzutni rakiet z ładunkami wybuchowymi i je zneutralizować. Ponadto dziennik dysponuje zdjęciem, które ma przedstawiać takie urządzenie o niejasnej, prawdopodobnie domowej konstrukcji.

"MAZ" wskazała, że stacja transformatorowa miała zostać trafiona więcej niż raz. Domniemanym celem miała być rozległa awaria zasilania w elektrowni węglowej Jaenschwalde.

Według wstępnych ustaleń do awarii nie doszło. Rzecznik operatora elektrowni, koncernu Leag, przekazał, że nikt z pracowników firmy nie odniósł obrażeń.

Więcej informacji wkrótce.