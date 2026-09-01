Ładunki wybuchowe przy granicy z Polską. Śledztwo w toku
Według dziennika "Maerkische Allgemeine Zeitung" policja miała znaleźć na miejscu kilka wyrzutni rakiet z ładunkami wybuchowymi i je zneutralizować. Ponadto dziennik dysponuje zdjęciem, które ma przedstawiać takie urządzenie o niejasnej, prawdopodobnie domowej konstrukcji.
"MAZ" wskazała, że stacja transformatorowa miała zostać trafiona więcej niż raz. Domniemanym celem miała być rozległa awaria zasilania w elektrowni węglowej Jaenschwalde.
Według wstępnych ustaleń do awarii nie doszło. Rzecznik operatora elektrowni, koncernu Leag, przekazał, że nikt z pracowników firmy nie odniósł obrażeń.
Więcej informacji wkrótce.
Źródło: Reuters, PAP