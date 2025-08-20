Pop Mart, chiński producent zabawek kolekcjonerskich, w tym popularnej figurki Labubu, spodziewa się przychodu w wysokości 30 miliardów juanów (ponad 4 mld dolarów) jeszcze w tym roku. Prezes Wang Ning podał, że to wynik znacznie przewyższający pierwotny cel - 20 miliardów juanów.

Założyciel spółki mówił o planach rozwoju podczas spotkania z analitykami, dzień po ogłoszeniu rekordowych wyników finansowych za pierwsze półrocze. Zysk netto wzrósł o blisko 400 proc., głównie dzięki rosnącemu popytowi na rynkach zagranicznych.

Firma zapowiedziała ekspansję na rynkach wschodzących, m.in. w regionie Bliskiego Wschodu, Europy Środkowej oraz Ameryki Środkowej i Południowej.

Figurki Labubu. Shutterstock

Potężne wzrosty. Producent Labubu planuje dalszą ekspansję

- Wciąż widzimy duży potencjał wzrostu poza Chinami - powiedział Wang. Dodał, że w tym roku sprzedaż w Ameryce Północnej i regionie Azji i Pacyfiku dorówna wynikom z Chin w 2024 r.

W Stanach Zjednoczonych Pop Mart prowadzi obecnie około 40 sklepów. Do końca roku planuje otwarcie kolejnych 10 placówek. W ciągu najbliższych dwóch lat firma chce przyspieszyć tempo ekspansji na tym rynku.

Labubu. Dziwny, niepokojący i odrobinę uroczy Pop Mart

Pop Mart specjalizuje się w produkcji zabawek kolekcjonerskich, często tworzonych we współpracy z artystami. Produkty sprzedawane są w tzw. "blind boxach" - opakowaniach, których zawartość pozostaje niespodzianką. Cena jednej paczki wynosi od 10 do 20 dolarów.

Labubu podbija świat

Jedną z najpopularniejszych postaci Pop Mart jest Labubu - figurka z serii "The Monsters" zaprojektowana przez Kasinga Lunga.

Labubu. Najgorętszy hit ostatnich tygodni przyszedł do nas z Chin Getty Images Europe

Dotychczas wykorzystywana głównie jako ozdoba torebek, od tego tygodnia dostępna będzie także w wersji mini, przeznaczonej do zawieszenia na telefonie.

W pierwszym półroczu seria "The Monsters" wygenerowała 4,81 mld juanów przychodu, co stanowiło 34,7 proc. całkowitej sprzedaży. Cztery inne serie, w tym "Molly" i "Crybaby", przekroczyły próg 1 mld juanów.

Analitycy ostrożni

- Spodziewamy się dalszego wzrostu dzięki nowym edycjom i uzupełnianiu zapasów. Mimo to akcje wydają się przewartościowane, a ryzyko biznesowe jest wysokie - ocenił analityk Morningstar Jeff Zhang.

Od początku roku wartość akcji Pop Mart wzrosła o ponad 230 proc. Firma stała się bardziej wartościowa niż Mattel - producent Barbie - oraz Sanrio, właściciel marki Hello Kitty.

Pop Mart planuje budowę własnego imperium rozrywkowego. Firma widzi potencjał w wykorzystaniu swoich postaci w filmach animowanych i parkach tematycznych.

Autorka/Autor:mp/ToL

Źródło: Reuters