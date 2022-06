Bitcoin nurkuje. Jest najniżej od 18 miesięcy

Kryptowaluty, w tym bitcoin i ether, notują dwucyfrowe spadki. Bitcoin - najbardziej znana na świecie kryptowaluta - spadł do poziomu 23 522 dol., czyli najniższego poziomu od grudnia 2020 r. Z kolei ether - druga co do wielkości kryptowaluta - jest wyceniany niżej o prawie 17 proc. do 1192 dol., czyli najniższego poziomu od stycznia 2021 r. - podał Reuters.