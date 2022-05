Bitcoin spada. Jest najniżej od 16 miesięcy

Kryptowaluty spadają, a Bitcoin jest na najniższym poziomie od 16 miesięcy, kiedy to panika tak zwanych stablecoinów (kryptowalut, których wartość jest trwale powiązana z wartością dobra pozostającego w obrocie, np. złota lub oficjalnej waluty) wywołała wstrząsy na rynkach - podała Agencja Reutera.

Największa na świecie kryptowaluta spadła do 25 401,05 dol. - najniższego poziomu od 28 grudnia 2020 r. W ciągu ostatnich ośmiu sesji Bitcoin stracił jedną trzecią swojej wartości, czyli 13 000 dol. i w tym roku spadł o ponad 45 proc. Ze szczytu 69 000 dol. w listopadzie 2021 r. stracił prawie dwie trzecie swojej wartości - poinformował Reuters.

Kurs bitcoina spada

Ostatnim ciosem dla Bitcoina i jego mniejszego rywala Ethera, który w tym roku stracił ponad połowę swojej wartości rynkowej, był w tym tygodniu krach na TerraUSD, również jednej z największych kryptowalut na świecie. TerraUSD - znana również jako "UST" - spadła w tym tygodniu poniżej swojego powiązania z dolarem 1:1. To był wstrząs dla rynku kryptowalut, który już był pod presją wraz ze spadkami na rynkach akcji - wyjaśnił Reuters.

- Incydent z Terra wywołuje panikę w branży, ponieważ Terra jest trzecią co do wielkości "stabilną monetą" na świecie - powiedział Ipek Ozkardeskaya, starszy analityk w Swissquote Bank. Dodał, że TerraUSD "nie mogła dotrzymać obietnicy utrzymania stabilnej wartości w dolarach amerykańskich".

Stablecoins to cyfrowe tokeny powiązane z wartością tradycyjnych aktywów, takich jak dolar amerykański. Są popularne w czasach zawirowań na rynkach kryptowalut i są często wykorzystywane przez inwestorów do przemieszczania środków i spekulacji na innych kryptowalutach - wytłumaczyła Agencja Reutera.

Inwestorzy oceniają skutki upadku TerraUSD, aby określić, czy duże firmy lub inwestorzy ucierpieli. To mogłaby być jedna ze wskazówek do dalszego pogłębiania się problemów - zauważył Reuters.

Ether, druga co do wielkości kryptowaluta na świecie, spadła w czwartek o prawie 15 proc. do 1700 dol., najniższego poziomu od czerwca 2021 r.