Kuba zakręca kurek z paliwem lotniczym

Tankowanie ma zostać zawieszone na mesiąc od godz. 24 w nocy z poniedziałku na wtorek.

Według źródła AFP, które zastrzegło sobie anonimowość, linie lotnicze obsługujące dalekie rejsy będą zmuszone dokonywać w drodze powrotnej "lądowań technicznych" poza Kubą, aby zaopatrzyć się w paliwo. Samoloty latające na liniach lokalnych mają funkcjonować normalnie.

AFP pisze, że przedstawiciel francuskiego przewoźnika Air France w Hawanie potwierdził te informacje wyjaśniając, że jego samoloty powracające z Kuby będą dokonywać lądowań technicznych w jednym z krajów rejonu Karaibów.

Potężny kryzy na Kubie

Kuba przeżywa bezprecedensowy kryzys w zaopatrzeniu w paliwa po wstrzymaniu, pod presją USA, dostaw ropy przez Wenezuelę. Waszyngton grozi też nałożeniem wysokich ceł na kraje, które sprzedawałyby Kubie paliwa.

Rząd kubański ogłosił w ub. piątek szereg radykalnych posunięć mających zmniejszyć zużycie paliw, w tym czterodniowy tydzień pracy zdalnej w administracji państwowej i w przedsiębiorstwach państwowych oraz drastyczne ograniczenia sprzedaży paliw na stacjach benzynowych.

Ogłoszono też zmniejszenie krajowych połączeń autobusowych i kolejowych oraz zamknięcie niektórych obiektów turystycznych. W szkołach i uczelniach wyższych ograniczono liczbę dni nauki lub zapowiedziano przejście na tryb zdalny.

Jak zapowiedział wicepremier Oscar Perez-Oliva Fraga dostępne zasoby paliw mają przede wszystkich służyć produkcji żywności i energii elektrycznej.

Opracowała Paulina Karpińska

