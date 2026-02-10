Kraj w kryzysie. Chiny "stanowczo wspierają", "w miarę swoich możliwości"

Mieszkańcy Hawany chodzą na zewnątrz w bluzach, kurtkach i czapkach Źródło: Reuters

- Chiny stanowczo wspierają Kubę w obronie suwerenności i sprzeciwiają się zewnętrznym ingerencjom – powiedział podczas regularnego briefingu rzecznik chińskiego resortu dyplomacji Lin Jian.

Chiny deklarują wsparcie dla Kuby

Przedstawiciel MSZ, zapytany o konkretną pomoc w rozwiązaniu kryzysu, odesłał do właściwych departamentów. Jak dodał, Pekin nie otrzymał dotąd zgłoszeń o chińskich obywatelach, którzy utknęli na Kubie.

To nie pierwsza w ostatnim czasie deklaracja Pekinu o wparciu dla Hawany. W ubiegłym tygodniu szef chińskiej dyplomacji Wang Yi podczas spotkania z ministrem spraw zagranicznych Kuby Bruno Rodriguezem deklarował gotowość do dalszego dostarczania pomocy również z zastrzeżeniem "w miarę swoich możliwości".

Kryzys energetyczny na Kubie

Władze w Hawanie poinformowały przewoźników, że od północy z poniedziałku na wtorek do 11 marca nie będą w stanie tankować samolotów kerozyną.

Kuba mierzy się z bezprecedensowym deficytem paliw po wstrzymaniu dostaw z Wenezueli, co nastąpiło pod presją USA. Waszyngton grozi też cłami krajom dostarczającym ropę na wyspę. Rząd kubański wprowadził w piątek pakiet radykalnych oszczędności, obejmujący m.in. czterodniowy tydzień pracy zdalnej w administracji, zamknięcie części obiektów turystycznych oraz drastyczne ograniczenie transportu publicznego i nauki w szkołach.

