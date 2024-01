Pięciokrotna podwyżka cen benzyny na Kubie

czytaj dalej

"Po pięćdziesięciu latach pracy, zakończono eksploatację dwóch najstarszych węglowych bloków energetycznych" - napisała w mediach społecznościowych Polska Grupa Energetyczna. Wraz z końcem 2023 roku wyłączono dwa węglowe bloki energetyczne nr 3 i 4 w Elektrowni Rybnik. Zostaną one zastąpione w tym zakładzie blokiem gazowym 882 MW. Wartość tej inwestycji to ok. 4 mld zł netto.